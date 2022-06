Maqedoni

Publikohen çmimet e reja të derivateve të naftës në Maqedoni

Komisioni Rregullator për Energjetik dhe Shërbime të Ujit ka miratuar vendim me të cilin çmimet me pakicë të derivateve të naftës rriten mesatarisht për 1.09 për qind krahasuar me vendimin e datës 6.06.2022. Çmimet e derivateve të naftës në tregun botëror krahasuar me llogaritjen e mëparshme...