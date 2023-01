Tashmë në disa furra është shënuar ulje e çmimit të bukës së bardhë, në disa qumshtore ka edhe ulje të çmimit të qumështit dhe duhet pasur parasysh se disa tregje kanë stoqe nga më parë dhe janë me çmime të vjetra, tha sot kryeministri Dimitar Kovaçevski, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në periudhën e ardhshme ai pret që të ketë ulje të mëtejshme të çmimeve edhe për produktet e tjera nga industria e furrës, qumështit dhe mishit, për të cilat, siç tha ai, presim të jetë sipas marrëveshjes së paku dhjetë për qind.

Duke folur në konferencën “Sfidat ekonomike në vitin 2023: Si të ruhet rritja ekonomike dhe transformimi i ekonomisë” organizuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë, Kovaçevski iu referua masave dhe vendimeve të Qeverisë për zbutjen e krizës dhe inflacionit të lartë dhe theksoi se shqetësimet e Qeverisë dhe politikat në ndihmë të qytetarëve dhe ekonomisë do të vazhdojnë edhe vitin e ardhshëm.

Kjo, siç theksoi, është përkthyer në Buxhetin e ri për vitin 2023, i cili duhet të ofrojë bazën e nevojshme për kalimin drejt rritjes dhe zhvillimit të përshpejtuar ekonomik të shtetit, për të arritur më tej normat e rritjes së dëshiruar prej pesë për qind të BPV-së.

“Për masat kundër krizës janë ndarë 250 milionë euro. Kriza vazhdon ende, ndryshon formën dhe dinamikën e saj, paraqet paqartësi dhe sfida të reja, ndërsa qeveria është këtu për të dëgjuar të gjitha propozimet e komunitetit të biznesit siç i ka dëgjuar më parë. Dhe këtë vit fokusi i Qeverisë është të sigurojë kushte për rritjen e investimeve. Synimi ynë është që investimet vendase dhe të huaja të jenë shtytës i rritjes, të rrisin eksportet, të ulin papunësinë, të rrisin paralelisht pagat dhe të përmirësojnë standardin e jetesës. Anëtarësimi ynë në NATO garanton sigurinë e investimeve, po ashtu, fillimi i negociatave për anëtarësim në BE do të rrisë stabilitetin, do të hapen tregje të reja dhe e gjithë kjo do të thotë mundësi të reja për kompanitë”, tha Kovaçevski.

Ai tha se do të mbijetojmë dhe do ta kapërcejmë krizën vetëm duke punuar së bashku, me solidaritet, duke mbështetur kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve, duke ruajtur vendet e punës dhe duke ruajtur likuiditetin e kompanive