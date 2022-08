Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, nesër do të nderohet nga Posta e Kosovës, pasi që do të promovohet pulla postare Dua Lipa.

Pjesëmarrëse në ngjarje do të jetë vetë këngëtarja e hitit “Levitating”.

Lajmin e ka bërë të ditur shefi i Administratës dhe Protokollit dhe kryesuesi i komisionit për aprovimin e pullave postare, Kamber Demaku.