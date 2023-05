Me 100 për qind të votave të numëruara të hënën (22 maj), Partia Demokracia e Re fitoi 40,79% – dyfishi i opozitës kryesore SYRIZA 20,07%. PASOK-u socialist doli në vendin e tretë me 11,46%, e ndjekur nga Partia Komuniste Greke me 7,23%. Partia e ekstremit të djathtë, populiste Greke Zgjidhja u bë partia e 5-të më e madhe në vend me 4,45%.