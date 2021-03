Komisioni për Sëmundje Infektive sot do të mbajë mbledhje ku do të diskutohet për gjendjen me coronavirusin në vend.

Gjatë ditëve të fundit numri i rasteve të reja është katërshfiror, ndërsa numri i vdekjeve është mbi 20.

Javën e kaluar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, tha se mund të ketë masa të reja nëse rritet numri i të infektuarve.

Ndryshe, MSH sot njoftoi se ka edhe rreth 270 shtretër të lirë për pacientët me COVID-19 në të gjithë shtetin.