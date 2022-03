Maqedoni

Vazhdon ulja e infektimeve me COVID-19, ky ëshët raporti javor

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar raportin javorë, për gjendjen me COVID-19 në vend, sipas të cilit në periudhën 7 mars deri 13 mars 2022, janë bërë gjithsej 15.264 testime, me çrrastë janë regjistruar 1.818 raste pozitive, që paraqet ulje prej 27.4 për qind në krahasim me javën...