Maqedoni

Deri kur LSDM do ta mbrojë Pajazitin?

Deri kur SDS do ta mbrojë Pajazitin dhe do të mbulojë që të arrestuarit për vrasjen te Mavrovka u arratisën nga burgu? Përse është arratisur Blerim Ramadani fajin e ka vetëm Pajazit Pajaziti. Nëse Pajaziti do të ishte dënuar me paraburgim efektiv, Ramadani tani do të ishte në Shutkë. Pajaziti...