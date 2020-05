Cila është simptoma e re e koronavirusit?

Një simptomë e re e koronavirusit është gjetur në vështirësitë e të folurit.

Vështirësia në të folur mund të jetë një simptomë “serioze” e koronavirusit, ka paralajmëruar Organizata Botërorë e Shëndetësisë, transmeton lajmi net.

Ndër simptomat më kryesorë që shfaqin prezencën e koronavirusit në trupin tuaj janë ethet dhe kolli, shkruan Metro.

Por, me kalimin e kohës ekspertët e shëndetësisë kanë zbuluar simptoma tjera të cilat tregojnë që jeni të infektuar me koronavirus.

NHS ka listuar si një ndër to edhe vështirësitë në të folur.

Simptomat serioze janë: Vështirësitë e frymëmarrjes, dhimbje apo presion në gjoks, humbja e mënyrës së lëvizjes.

Çdo kush që ka simptomat të cilat tashmë janë listuar nga NHS duhet të izolohet në shtëpi për shtatë ditë.

Vështirësia në të folur është simptomë e koronavirusit në shëndetin mental, kanë paralajmëruar shkencëtarët.