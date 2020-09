Tanimë tre ditë që kur Gjykata Supreme e vërtetoi dënimin me katër vjet burg për ish-Ministren e Brendshme Gordana Jankullovska, pritet urdhri që ajo të shkoj në burg për vuajtjen e këtij dënimi.

Patrullat e policisë edhe sot janë pranë shtëpisë së saj, ku kontrollohen të gjitha makinat dhe shoferët.

Pas fundjavës, vendimi i Gjykatës Supreme pritet që sot të hyjë në procedurë dhe të shqiptohet urdhëri për vuajtjen e dënimit me burg.

Jankullovska është dënuar për rastin “Tanku” për abuzim të pozitës së saj zyrtare në blerjen e Mercedesit luksoz prej 600,000 eurosh. Ajo në këtë rast ishte implikuar me ish-kryeministrin Nikolla Gruevski, i cili u dënua me mbi 2 vite burg, për të njejtën vepër, mirëpo u arratis jashtë vendit, vetëm pak ditë pasi që do të fillonte të vuante dënimin.