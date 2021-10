Maqedoni

Maqedonia do ta blejë ilaçin Molnopiravir, të vetmin kundër COVID-19

Ministria e Shëndetësisë informon opinionin se do të blejë ilaçin Molnopiravir, i cili është ilaçi i vetëm kundër COVID-19. Nga MSH thonë se janë në kontakte proaktive me prodhuesin e këtij ilaçi, kompaninë MSD, dhe për kohë të shkurtë do të fillojnë negociatat për blerjen e tij,...