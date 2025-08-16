Gabim verifikimi, fatura skanohet ose barkodi në faturat fiskale thjesht nuk ngarkohet. Këto janë problemet me të cilat përballen disa qytetarë që përpiqen të skanojnë faturat për TVSH-në IME. Kjo situatë ka vazhduar për njëfarë kohe, gjë që krijon nervozizëm dhe padurim tek njerëzit që përpiqen të rikuperojnë një pjesë të TVSH-së së paguar përmes kësaj mase.
Arsyeja për të gjitha këto probleme qëndron në vetë aplikacionin TVSH-ja Ime, i cili duhet të rregullohet dhe përditësohet në mënyrë që të funksionojë normalisht.
Zyra e të Ardhurave Publike (ZAP) njoftoi se është në dispozicion një version i ri i aplikacionit celular “TVSH-ja Ime”, i destinuar për përdoruesit që kanë hasur vështirësi teknike gjatë skanimit të faturave fiskale në periudhën e kaluar.
Qytetarët që kanë pasur probleme me funksionimin e aplikacionit duhet të përditësojnë “MojDDV” përmes dyqaneve zyrtare dixhitale, sipas llojit të pajisjes që përdorin:
Google Play Store – për pajisjet Android
App Store – për pajisjet iOS
Huawei AppGallery – për pajisjet Huawei
Versioni i përditësuar përmban përmirësime teknike që duhet të lehtësojnë skanimin dhe të përmirësojnë përvojën e përgjithshme të përdoruesit – informon Administrata.
Nga ana tjetër, ata përdorues që nuk kanë vënë re ndonjë problem mund të vazhdojnë ta përdorin aplikacionin pa pasur nevojë për ndërhyrje shtesë.
Më parë, në fund të korrikut, ZAP-i informoi se aplikacioni celular “TVSH IME” po funksiononte me ndërprerje. Ekipi i ZAP-it punoi intensivisht për të eliminuar problemin, në mënyrë që aplikacioni të jetë plotësisht funksional.
Ne i informojmë përdoruesit se, në përputhje me Nenin 6 të Ligjit për Rimbursimin e një pjese të shumës së TVSH-së për Personat Fizikë, faturat fiskale mund të skanohen brenda 10 ditëve nga data e lëshimit të tyre, shpjegon ZAP-i.
Kjo do të thotë se të gjitha faturat që janë brenda këtij afati do të mund të skanohen pasi aplikacioni të vihet përsëri në funksion, gjë që është e mundur që nga 5 gushti.
Rastësisht, pagesa e fondeve nga TVSH-ja Ime për tremujorin e dytë të këtij viti ka filluar këto ditë.
TVSH-ja Ime është një masë për qytetarët dhe fondet nga ajo masë u kthehen qytetarëve. ZAP-i tashmë ka filluar pagesën e fondeve për përdoruesit që skanuan faturat fiskale në tremujorin e dytë, pra në muajt prill, maj, qershor 2022, dhe mbi këtë bazë, 550 milionë denarë do të paguhen në fatura, si rimbursim nga TVSH-ja Ime – njofton ZAP-i.
Afati deri në të cilin të gjithë qytetarët do të marrin rimbursimin nga TVSH-ja Ime në llogaritë e tyre është fundi i këtij muaji.
Siç dihet, qytetarët që skanojnë faturat fiskale përmes aplikacionit TVSH-ja Ime mund të marrin një rimbursim deri në 2,100 denarë për një tremujor, ose 8,400 denarë për të gjithë vitin.
