Maqedoni

Filipçe sot sërish do të kërkojë mbledhje lidershipi, të cilën VMRO-DPMNE tashmë e ka refuzuar

Lideri i LSDM-së sot ka paralajmëruar se do të dalë me një propozim konkret për atë që do të diskutohet në mbledhjen e kryesisë, ndërsa VMRO-DPMNE dje ka dalë me qëndrimin se nuk ka nevojë për mbledhje të re lidershipi, të cilin e shohin si tentativë të kryetarit të LSDM-së për...