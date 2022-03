Shpresoj që besimi te Gjykata Kushtetuese të jetë më i madh dhe të rritet. Investoj që qytetarët të kenë më shumë besim tek ne. Asnjëherë nuk kemi pasur besim kaq të dobët në gjyqësorin e rregullt. Sipas meje, nuk ka transparencë dhe zell. Është shumë e rëndësishme se me cilat raste është bërë zelli, thotë kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrila Kacarska në emisionin “Top Tema”.

Gjyqtarja shprehet se besimi i qytetarëve te drejtësia rreth 9% nuk ​​është i njëjtë me atë të Gjykatës Kushtetuese.

“Për fat të keq, numri nuk u kthye asnjëherë se sa ka marrë shteti nga pasuria e konfiskuar. Kjo është e vërtetë dhe këtu do të thoja se çdo institucion kishte kompetencat e veta. Disa janë kompetenca e gjykatës, të tjera të Prokurorisë, më pas Prokurorit të Përgjithshëm dhe në fund Agjencia për Menaxhimin e Pasurive të Sekuestruara. Nëse të gjithë respektojnë, kjo situatë nuk do të ndodhte”, tha Kacarska.

Sipas Kacarskës, “cilët janë ata që ofrojnë pronën si garanci për të mos qenë në ruajtje, dhe në të njëjtën kohë transferojnë pronën”.

“Duhet ndjekur një procedurë tjetër. Nëse do të dija për lëndët, do të bëja më shumë kërkime dhe do të jepja përgjigje më të sakta. Nuk mund të them konkretisht për artikujt që nuk kam punuar. Në republikën tonë ndodh shpesh që të ketë krim të dukshëm nga disa persona dhe të mos fillohet asnjë procedim. Nuk e di pse nuk po bëhet kjo”, pyet Kacarska.