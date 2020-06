Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe sot në konferencë për shtyp, kumtoi se ekzistojnë vetëm edhe disa dilema në lidhje me votimin e personave që janë në mjekim shtëpiak, në vetizolim dhe njerëzit që kanë sëmundje kronike të cilëve duhet t’u ofrohet të votojnë në kushte shtëpiake.

Filipçe, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve nëse do të ketë një protokoll tjetër për zgjedhjet dhe nëse anëtarët e Këshillave zgjedhor do të shkojnë në izolim për shtatë ditë pas zgjedhjeve, informoi se ka folur me kryetarin e KSHZ-së, Oliver Derkoski.

“Dje kam biseduar me kryetarin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), Oliver Derkoski, i cili theksoi se protokolli i Komisionit për sëmundje infektive dhe pyetjet që lindin nga ai protokoll nga KSHZ, ndërsa Komisioni për sëmundje infektive u përgjigj është mjaft i mjaftueshëm. Ekzistojnë vetëm disa dilema të tjera në lidhje me votimin e personave që janë në mjekim shtëpiak, janë në vetizolim dhe personave që kanë sëmundje kronike të cilëve duhet t’u ofrohet të votojnë në shtëpi dhe për sa i përket zbatimit të protokollit shëndetësor, brenda këtij procesi, qasja te njerëzit që janë në kushte shtëpiake dhe kjo është e vetmja gjë për të cilën duhet të përgjigjemi në mënyrë shtesë”, tha Filipçe.

Ministri i Shëndetësisë, madje theksoi se nëse masat respektohen dhe se nuk do të ketë nevojë për izolim.

“Nëse të gjithë u përmbahen masave dhe ky është koncepti i protokollit, ashtu si ekziston një protokoll për të gjitha aktivitetet e tjera, në ambient të hapur, ambient të mbyllur etj., nuk ka absolutisht nevojë për ndonjë izolim, sepse ajo mbrojtje është e mjaftueshme. Kjo është mbrojtja që mjekët e mbajnë kur punojnë me pacient pozitiv, të infektuar dhe nuk është diçka që dikush duhet të jetë në izolim”, shpjegoi Filipce.