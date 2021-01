Demokrati Joe Biden bëri betimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara.

“Betohem solemnisht se do ta përmbush me besnikëri detyrën time si president i Shteteve të Bashkuara dhe se do ta ruaj dhe mbroj më së miri Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Me ndihmo, Zot”, tha Biden, teksa u betua para gjykatësit të Gjykatës Supreme, John Roberts.

Joe Biden do të jetë president i 46-të i ShBA’së për 4 vjetët e ardhshme.

Ai së bashku me zëvëndëspresidenten e zgjedhur, Kamala Harris, do të fillojnë udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara në kohën kur vendi dhe bota po përballen me pandeminë e koronavirusit dhe një sërë sfidash të përçarjeve të brendshme dhe të politikës së jashtme.

Joe Biden, i cili kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij në Uashington si senator demokrat dhe më pas zëvendëspresident i Barack Obamës, më në fund do ta gjejë veten duke marrë frenat e pushtetit në SHBA.

Një veteran i jetës politike amerikane, Joe Biden ka përjetuar ulje dhe ngritje në karrierën e tij të gjatë në Uashington, të cilën ai e zgjati duke fituar betejën kundër Donald Trump, në moshën 77 vjeçare dhe duke u bërë presidenti i 46-të i SHBA.

I angazhuar në politikën lokale të Delaware, Joe Biden rrëzoi nga froni për habinë e të gjithëve një senator republikan në zgjedhjet e vitit 1972.

Disa javë më vonë, bashkëshortja dhe vajza e tij humbin jetën në një aksident automobilistik. Ai mendoi të jepte dorëheqjen për t’u kujdesur për djemtë e tij Beau dhe Hunter, por lideri i Senatit i dha kurajo dhe ai u betua më 5 janar 1973, në atë kohë vetëm 30 vjeç. Ai u rizgjodh në Dhomën e Lartë të Kongresit vazhdimisht deri në 2008.

Mes një pandemie të furishme dhe sigurisë së shtuar në prag të sulmit të Kongresit, hapja e madhe e Biden premton të jetë si askush tjetër.

Biden është zotuar të kthejë faqen në stilin e guximshëm dhe pa kompromis të Donald Trump dhe të civilizojë politikën amerikane.

Ai planifikon të kthejë menjëherë politikat kryesore të Trump, të tilla si rihyrja në Marrëveshjen e Klimës të Parisit dhe zhbërjen e tërheqjes së presidentit republikan nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Por, Biden nuk mund ta dorëzojë Trumpin në duart e drejtësisë aq shpejt sa do të donte, me gjyqin për fajësimin e manjatit të pasurive të patundshme, pasi kërcënon të lërë në hije ditët e para të presidencës demokrate.

Biden u kërkoi udhëheqësve të Senatit të shmangnin një proces të tillë, në mënyrë që ata të përqendrohen në konfirmimin e zgjedhjeve të tij qeverisëse.

Pikat urgjente të agjendës për administratën e tij në hyrje përfshijnë luftimin e pandemisë së shfrenuar të koronavirusit si dhe krizën ekonomike dhe kaosin e lidhur me të përhapjen e një vaksine.

Aftësia e Biden për të zbatuar agjendën e tij është forcuar nga fitorja e fundit e dy raundeve të demokratëve në senatin e Xhorxhias, duke rezultuar në një ndarje uniforme midis ligjvënësve republikanë dhe demokratë në Senat.

Zëvendëspresidentja e zgjedhur Kamala Harris mund të veprojë si “playoff”, duke u dhënë përparësi demokratëve.

Demokratët gjithashtu kontrollojnë Dhomën e Përfaqësuesve, me një shumicë të vogël.