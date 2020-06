Shkup

Koronavirusi në Shkup, 336 raste aktive në Çairi dhe 128 në Gazi Baba

Ministria e Shëndetësisë njofton se në nivel shtetërorë ka 2612 raste aktive me koronavirusin e ri, sa i përket statistikave sipas qyteteve, kryeson kryeqyteti me rreth 1507 raste aktive. Në ranglistën e komunave të kryeqyteti prinë Çairi me 336 raste aktive, pasuar nga Gazi Baba me 128 raste...