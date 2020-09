Një faqe amerikane kishte bërë këtë pyetje dhe na pëlqyen përgjigjet që i kishin dhënë gjashtë grupet.

Besojmë, do të jenë kurioze edhe për ju. Pra, të shohim tuajat, çfarë do përgjigjeni në këtë pyetje

Grupi i parë: Të bërit gjëra të cilat i bëjnë të ndihen më të lira, më pak të paragjykuara, më të sigurta.

1. Do dilja me të brendshme.

2. Nuk do kisha frikë të dilja vetëm, ditën ose natën.

3. Do rrija pa reçipeta kudo.

4. Do dilja nudo.

5. Do dilja me këmbë të padepiluara.

6. Do vishja atë minifundin për të cilin kam frikë se do më ngacmojnë po e vesha rrugëve.

7. Do dilja një shëtitje vetëm natën vonë dhe do të vishja çfarëdo gjëje që kam dëshirë.

8. Do ecja rrugëve pa siklet nga ngacmimet dhe shikimet.

9. Të dal nga liqeni pa menduar për ndonjë manjak aty rrotull.

Grupi i dytë: Të bërit gjëra që do të zhduknin burrat (shakaaa)

1. Do zbuloja një formulë që të mos ktheheshin më kurrë.

2. Do bindja çdo vajzë se ka jetë edhe pa ta.

3. Do bëja propagandë që ato 24 orë të zgjasnin përgjithmonë.

Grupi i tretë: Të bërit aktivitete ku burrat (ndonjëherë) prishin punë.

1. Shopping.

2. Do ecja në një qytet pa trafik.

3. Do i kurseja vetes disa punë shtëpie.

4. Do bëja ato rregullimet në shtëpi, për të cilat premtojnë se do i rregullojnë ata.

5. Do i bëja lekët e burrit rrush e kumbulla, nga Balmain te Fendi.

Grupi i katërt: Të ndryshuarit pabarazinë.

1. Do ndryshoja ligjet për gratë.

2. Do rishkruaja gjithë literaturën maskiliste, ku të mos gjenin më gjurmë reference pabarazie.

3. Do vendosja më shumë femra në pozicione drejtuese.

Grupi i pestë: Të kuptuarit e seksualitetit

1. Do bëhesha biseksuale.

2. Do bëja seks.

3. Do kuptoja nëse jam lesbike.

Grupi i gjashtë: “I duam këtu”.

1. Nuk është se po na pengojnë meshkujt për të bërë çfarë duam.

2. Në fakt, ka 24 vjet që po bëj gjithçka vetë.

3. Po dhe tani që ekzistojnë, nuk shoh ndonjë pengesë.

4. Asgjë ndryshe.

5. Nuk e imagjinoj dot jetën pa ta.

6. Nuk i shoh si pengesë, por mund të rri edhe më shumë se 24 orë pa ta.

7. S’dua ta mendoj. Nuk më pëlqen bota pa burra.

8. Do bëja të pamundurën që të riktheheshin.