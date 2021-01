Koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së, Izet Mexhiti kërcënon me interpelancë bashkëpartiakun e tij zv.kryeministrin Artan Grubin, nëse ky i fundit nuk mban premtimet dhe nuk i përgjigjet pyetjeve të deputetëve.

“Unë tash nuk e mohoj, nuk është i vetmi mekanizëm, parlamenti ka më shumë mekanizma demokratik që ta fuqizon deputetin, apo ta fuqizon parlamentin kundrejt Qeverisë, pra një ndër ato është edhe çështja e interpelancës, pra nuk e mohoj por nuk e kemi vendos se cili mekanizëm i ardhshëm do të jetë në përdorim” deklaroi Izet Mexhiti.

Ai tha se Artan Grubi akoma nuk i është përgjigjur për pyetjet e parashtruara në seancën për pyetje të deputetëve. Nga opozita shqiptare deklarojnë se “lufta” mes Mexhitit dhe Grubit nuk është aspak e sinqertë, por bëhet me qëllim për të manipuluar opinionin.

“Për ne është e pakuptueshme që nënkryetari i BDI-së, koordinator i Grupit parlamentar, të kërkojë llogari nga BDI nga foltorja e Kuvendit. Ai ato mund ti kryej shumë lehtë në zyrat partiake, mund ti kryej në zyrat e funksionarëve që ai i kritikon. Prandaj konsiderojmë se me qëllim bëjnë lojë që BDI ti bëhet opozitë BDI-së, e këtë lojë ne do ua zbardhim e do ua nxjerrim publikisht, sepse nuk lejohet një lloj manipulimi i tillë me opinionin e gjerë”, tha Skender Rexhepi, ASH-AAA.

Në seancën e fundit të pyetjeve të deputetëve, Artan Grubi jo që nuk iu përgjigj Mexhitit, por i njëjti edhe lëshoi sallën përderisa Mexhiti kërkonte llogari për mos realizimin e premtimeve të funksionarëve të caktuar të partisë në 100 ditët e para të Qeverisjes.