“Italia është partner i rëndësishëm politik dhe ekonomik i Maqedonisë së Veriut, kurse rezultatet e arritura të vendit tonë në rrugën e integrimeve evropiane duhet të kenë përfundim adekuat me hapjen e menjëhershme të negociatave për anëtarësim”.

Këto ishin pikat kryesore nga takimi i djeshëm i kryeministrit Dimitar Kovaçevski me homologun e tij italian Mario Dragi, i cili u zhvillua gjatë vizitës dyditore të delegacionit të Maqedonisë në Romë me rastin e 24 majit – Ditës së Vëllezërve të shenjtë Kiril dhe Metodi.

Të dy kryeministrat ishin të përpiktë se zgjerimi i Bashkimit Evropian është kyç për rajonin dhe prosperitetin e Evropës.

Pas takimit, kryeministri Kovaçevski tha se kemi mbështetje të fuqishme dhe të vazhdueshme nga Italia për procesin e integrimit në BE.

Nga Qeveria e RMV-së informuan se të dy kryeministrat ranë dakord që zgjerimi i BE-së duhet parë nga pikëpamja gjeopolitike, si çështje sigurie thelbësore për stabilitetin dhe prosperitetin e të gjithë rajonit dhe Evropës.

U potencua se BE-ja duhet të njohë momentin dhe të marrë parasysh faktin se Maqedonia e Veriut dënoi luftën në Ukrainë dhe e harmonizoi plotësisht me politikën e jashtme të BE-së, si partnerë të vërtetë dhe të besueshëm, që ndajnë të njëjtat vlera të një të lire dhe bota demokratike.

Kryeministri Kovaçevski, i cili udhëhoqi delegacionin e Maqedonisë me rastin e Ditës së vëllezërve të shenjtë Kiril dhe Metodi, u takua edhe me kryeministrin bullgar Kiril Petkov, pas së cilës tha se bisedimet ndërmjet ekipeve të ekspertëve të Ministrive të Punëve të Jashtme vazhdojnë dhe kur të ketë progres të shpallur më pas në nivel ministror.

“Takimi u shfrytëzua edhe për një bisedë lidhur me nevojën e vazhdimit të dialogut për zhbllokimin e procesit të hapjes së negociatave ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe BE-së. Në bisedë me kryeministrin Petkov, kryeministri Kovaçevski theksoi se përfitimi më i madh për të dyja vendet është zhbllokimi i procesit të anëtarësimit me zgjidhje të bazuara në vlerat evropiane të mbështetura dhe të pranuara nga të dyja palët duke respektuar dinjitetin e qytetarëve”, njoftoi shërbimi qeveritar për informim pas takimit.

Ndryshe, dje në korniza të shënimit të Ditës së Shën Kirilit dhe Metodit, delegacioni i Maqedonisë dha nderime para varit të Shën Cirilit në bazilikën San Klemente.