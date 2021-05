Sipas raportit javor të Institutit të Shëndetit Publik në periudhën nga 10 deri më 16 maj 2021, u testuan gjithsej 16.773 materiale laboratorike që kryejnë testime molekulare dhe testime antigjene për praninë e SARS-CoV-2, me një rritje prej 6.3% në krahasim me javën e kaluar, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“674 raste të reja pozitive janë regjistruar nga 31 qytete të vendit me një rënie prej 48.3% krahasuar me javën e kaluar.

Shumica e rasteve të regjistruara janë nga Shkupi (n = 280; 41.5%), me një incidencë javore – 45.3 / 100,000. Incidenca më e lartë javore prej 94.1 / 100,000 u regjistrua në Kratovë.

Përqindja e pozitivëve në periudhën e përmendur varion nga 1.8% në 7.2%, mesatarisht 4.0%.

Personat e infektuar janë regjistruar në të gjitha grupmoshat. Grupmosha më e zakonshme është mbi 60 vjeç (n = 240, 35.6%). Një numër i madh i pacientëve janë të regjistruar në grupmoshat 50-59 (n = 114; 16.9%), 30-39 (n = 114; 16.9%) 40-49 (n = 111; 16, 5%) dhe 20-29 (n = 56; 8.3%). Numri më i ulët u regjistrua tek fëmijët e moshës 0-9 (n = 6; 0.9%) dhe 10-19 vjeç (n = 33; 4.9%)”, thuhet në raportin e ISHP-së.

Nga coronavirusi janë shëruar 2.646 njerëz që ishin të shtruar në spital ose u trajtuan në shtëpi, që është një rritje prej 36.0% krahasuar me javën e kaluar.

Janë konfirmuar 65 vdekje nga 15 qytete, që është për 38.1% më pak se javën e kaluar. Për sa i përket moshës, 56 persona ishin mbi 60 vjeç, 7 persona të moshës 50-59 vjeç, 1 person i moshës 40-49 vjeç dhe 1 person i moshës 30-39 vjeç.

“Më 17.02.2021 në Maqedoninë e Veriut filloi vaksinimin kundër COVID-19.

Që nga 16.05.2021, u administruan 28,594 doza të Pfizer / Biontech (19,691 me dozën e parë dhe 8,903 me dozën e dytë), 44.890 doza të Sputnik V (22,871 me dozën e parë dhe 22,019 me dozën e dytë), 24.995 doza të AstraZeneca dhe 108.740 doza Sinopharm”, thuhet në raport.

Deri më 16.05.2021 janë vaksinuar 207.219 me së paku me një dozë. Gjithse 31.599 persona kanë marrë vaksinën kundër coronavirusit.