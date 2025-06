Dy ish-prokurorë nga Zyra e Prokurorit të Posaçëm Publik i mundësuan Asmir Jahoskit të shkonte në arrest shtëpiak, dhe më pas në Bosfor për diplomim, sipas kërkesave të Zgjedhjeve të Republikës. Sipas informacionit që kemi, prokurori i lartë publik, Bjurim Rustemi, i ka paraqitur një propozim gjykatës së apelit të Shkupit për të pranuar si të bazuar ankesën e Jahoskit kundër vendimit të Këshillit Penal të Departamentit për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, që ai të mbetet në paraburgim. Propozimi është nënshkruar nga Rustemi, i cili vjen nga ish-Zyra e Prokurorit të Posaçëm Publik.

Burimi ynë pohon se një ish-prokuror nga Zyra e Prokurorit të Posaçëm Publik, tani prokuror i lartë, dha një mendim pozitiv për lëshimin e një dokumenti të përkohshëm udhëtimi për Jahoskin, megjithëse u vendos që të sekuestrohej dokumenti i tij i udhëtimit dhe të ndalohej lëshimi i një të riu, si një nga masat që Jahoski të shkonte në arrest shtëpiak. Ky është rasti i prokurorit Artan Ajro, i cili pas zgjedhjes së Prokurorisë Speciale u zgjodh prokuror në Prokurorinë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, pas së cilës ai mori një ngritje të re në detyrë në Prokurorinë e Lartë të Shkupit.

Lidhur me vendimin për lëshimin e një dokumenti të përkohshëm udhëtimi për Jahoskin, u njoftua se në Gjykatën Penale, gjatë muajit maj, mbrojtja e të dyshuarit paraqiti një kërkesë për kthimin e dokumentit të udhëtimit, përkatësisht lëshimin e një të riu, kërkesë e cila u refuzua nga Gjykata Penale, pas së cilës, pas pranimit të një ankese, çështja iu dorëzua për procedurë kompetente Gjykatës së Apelit të Shkupit.

Gjykata e Apelit e Shkupit i deklaroi se ata nuk lëshojnë dokumente udhëtimi, sepse ky është detyrim i institucioneve të tjera kompetente.

Më 6 maj të këtij viti, Gjykata e Apelit në Shkup mbështeti ankesën e Asmir Jahoskit, një i dyshuar në lidhje me hetimin për furnizimin e naftës për termocentralin e Negotinës, dhe rrëzoi vendimin e Gjykatës Penale në mënyrë që masa e “paraburgimit” të hiqet duke pranuar një garanci me vendosjen e një hipoteke mbi pronën. Në të njëjtën kohë, ndaj Jahoskit vendosen masa paraprake, përkatësisht detyrimi i të dyshuarit për t’u paraqitur periodikisht te një zyrtar i caktuar në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, si dhe sekuestrimi i përkohshëm i dokumentit të tij ekzistues të udhëtimit dhe ndalimi i lëshimit të një dokumenti të ri udhëtimi.

Jahoski është i dyshuar në hetimin që përfshin edhe pronarët e RKM, Ratko Kapushevski dhe Erxhan Sulkoski, si dhe ish-drejtorin e arratisur të ESM Vasko Kovačevski, për abuzime me furnizimin e naftës për termocentralin e Negotinës me vlerë mbi 160 milionë euro gjatë krizës energjetike.

A janë emrat e dy prokurorëve një rastësi e pastër?! VMRO-DPMNE akuzoi në mars të këtij viti se “gjyqtarët dhe prokurorët e zgjedhur në Zajas dhe Strumicë po mbrojnë kriminelët nga LSDM dhe BDI dhe mafia e naftës që kreu një krim me vlerë 167 milionë euro”.

“Gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar të LSDM dhe BDI mbrojnë krimet e zyrtarëve të tyre dhe pengojnë proceset dhe drejtësinë. Kriminelët nga LSDM dhe BDI dhe të preferuarit e tyre të biznesit si Asmir Jahoski, për arsye fitimprurëse, komisione dhe marrëveshje biznesi, helmuan popullin me naftë kancerogjene, për fitim shtesë dhe kryen një krim me vlerë 167 milionë euro. Gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar punojnë nën drejtimin e LSDM dhe BDI dhe mbrojnë partnerët e tyre të ngushtë të biznesit, me qëllim që të ndajnë përqindje dhe komisione midis tyre. Gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar mbrojnë zyrtarët nga SDS dhe BDI dhe milionat e bizneseve dhe pronës së tyre të fituar në mënyrë kriminale dhe nuk lejojnë që institucioni i drejtësisë të mbizotërojë”, akuzoi VMRO-DPMNE. “, akuzoi VMRO-DPMNE.

A po punojnë ende prokurorët për LSDM-në dhe BDI-në?! Burime nga profesioni ligjor komentojnë se të gjithë po e sulmojnë gjykatën për vendimin për ta lejuar Jahoskin të shkojë në shkollë të mesme në Turqi, dhe askush nuk po pyet se cili është roli i prokurorëve. Gjykata po sulmohet, por jo prokuroria. U paralajmëruan ndryshime të mëdha për prokurorinë, prandaj u njoftua shkarkimi i prokurorit të parë Ljupço Kocevski. Kryeministri Hristijan Mickoski ka akuzuar vazhdimisht Prokurorinë Publike se nuk po e bën punën e saj dhe se kur agjencitë e zbatimit të ligjit duhej të merrnin masa për të ndjekur penalisht një zyrtar, prokurorët patën diarre dhe temperaturë të lartë. Por shkarkimi i tij u shty për shkak të ngjarjes së pafat në Koçan.

A do të ndodhin më në fund ndryshimet në Prokurorinë Publike? A do të vihet në pikëpyetje pse Jahoski po trajtohet ndryshe nga të dyshuarit e tjerë në këtë rast dhe si, kush dhe pse e lejoi atë të merrte një dokument udhëtimi dhe të largohej nga vendi? A do të japë Këshilli i Prokurorëve Publik përgjigje për disa pyetje?!

Republika dje iu drejtua Prokurorisë së Lartë Publike, ku ne pyeti:

A është në dijeni Zyra e Prokurorit Publik për qëllimin për t’i lëshuar një dokument udhëtimi Asmir Jahoskit?

A dha një prokuror i lartë publik një mendim pozitiv për lëshimin e një dokumenti udhëtimi për Jahoskin?

Cili prokuror publik jep një mendim pozitiv? Cili prokuror publik dha një mendim për të ndryshuar paraburgimin e Jahoskit në arrest shtëpiak?

Deri në publikimin e këtij artikulli, nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga Zyra e Prokurorit të Lartë Publik.