Në Iran, virgjëria para martesës është e rëndësishme për shumë vajza dhe familjet e tyre. Ndonjëherë burrat kërkojnë një certifikatë virgjërie – një praktikë që Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e konsideron si kundër të drejtave të njeriut.

Por në vitin e kaluar, gjithnjë e më shumë njerëz kanë bërë fushatë kundër tij, raporton bbc.

“Më mashtrove të martohesha me ty sepse nuk je e virgjër. Askush nuk do të martohej me ty nëse do ta dinte të vërtetën”. Kështu i tha burri i Merjemes pasi bënë seks për herë të parë.

Ajo u përpoq ta qetësonte se, edhe pse nuk i rrjedh gjak, ajo nuk kishte kryer kurrë marrëdhënie më parë. Por ai nuk e besoi dhe i kërkoi të merrte një certifikatë virgjërie.

Kjo nuk është e pazakontë në Iran. Pas fejesës, shumë gra shkojnë te mjeku dhe bëjnë një test që vërteton se nuk kanë bërë kurrë seks.

Megjithatë, sipas OBSH-së, testimi i virgjërisë nuk ka asnjë meritë shkencore.

Certifikata e Merjemes thoshte se lloji i himenit të saj ishte “elastik”. Kjo do të thotë se ajo mund të mos rrjedh gjak pas seksit penetrues.

“Më lëndoi krenarinë. Nuk kam bërë asgjë të keqe, por burri im vazhdonte të më ofendonte”, tha ajo. “Nuk munda të duroja më, kështu që mora disa pilula dhe u përpoqa të vrisja veten”.

Menjëherë, ajo u dërgua në spital dhe mbijetoi.

“Nuk do t’i harroj kurrë ato ditë të errëta. Kam humbur 20 kg gjatë asaj kohe”, shtoi ajo.

Pavarësisht se OBSH-ja e denoncoi testimin e virgjërisë si joetike dhe pa merita shkencore, praktika ende kryhet në disa vende, duke përfshirë Indonezinë, Irakun dhe Turqinë.

Organizata Mjekësore Iraniane pohon se ata kryejnë vetëm testimin e virgjërisë në rrethana specifike – siç janë rastet gjyqësore dhe akuzat për përdhunim.

Megjithatë, shumica e kërkesave për një certifikatë të virgjërisë vijnë nga çifte që planifikojnë të martohen. Kështu ata i drejtohen klinikave private – shpesh të shoqëruar nga nënat e tyre.

Një gjinekolog ose një mami do të kryejë një test dhe do të lëshojë një certifikatë. Kjo do të përfshijë emrin e plotë të gruas, emrin e babait të saj, ID-në e saj kombëtare dhe ndonjëherë edhe foton e saj. Ai do të përshkruajë statusin e himenit të saj dhe do të përfshijë deklaratën. “Kjo vajzë duket të jetë e virgjër”.

Në familjet më konservatore, dokumenti do të nënshkruhet nga dy dëshmitarë – zakonisht nënat.

Për shumë burra, martesa me një virgjëreshë është ende thelbësore.