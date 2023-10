Instituti për Hulumtime Politike nga Shkupi (IPIS) ka realizuar një anketë të shkurtër telefonike në periudhën 25-27 tetor 2023 me 1055 të anketuar të rritur në nivel të Republikës së Maqedonisë.

Në anketë, qytetarët shprehën qëndrimet e tyre për mbështetjen e tyre ndaj partive politike dhe politikanëve, si dhe për çështje të caktuara aktuale. Për të ruajtur rëndësinë dhe paanshmërinë e hulumtimit, u krijua një pyetësor i paanshëm dhe objektiv, mbi bazën e të cilit më vonë u krye anketa. Hulumtimi është realizuar duke përdorur mostrën e rastësishme e cila është shtresuar për të ruajtur përfaqësimin e popullatës në Republikën e Maqedonisë. Në të janë vërejtur specifikat demografike të popullsisë si struktura gjinore, grupmosha, niveli arsimor dhe përkatësia etnike, me ndarjen e duhur të të anketuarve sipas vendbanimit dhe njësisë zgjedhore, ku Shkupi është marrë si njësi e veçantë. për shkak të veçorive të saj.

Hulumtimi është kryer për nevojat e IPIS-it për të analizuar vlerësimet e palëve. Anketa u financua nga fondet e veta të IPIS. Sipas rezultateve, VMRO-DPMNE ka përparësi të madhe ndaj LSDM-së, ndërsa Hristijan Mickoski ka një vlerësim trefish më të lartë se Dimitar Kovaçevski.

Në pyetjen “Për cilën parti do të votonit nëse do të kishte zgjedhje parlamentare javën e ardhshme?”, për VMRO-DPMNE-në do të votonin 20,3% e qytetarëve, ndërsa për LSDM-në vetëm 11,3%.

Në mesin e politikanëve besimin më të madh te qytetarët e gëzon Hristijan Mickoski, ai ka një vlerësim tre herë më të lartë se Dimitar Kovaçevski. Në të kanë besim 16,5% e të anketuarve, ndërsa në Dimitar Kovaçevski vetëm 5,6%.