Krimi dhe korrupsioni janë problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohet Maqedonia, thonë të anketuarit nga matja e opinionit publik të kryer nga Instituti për hulumtime politike në Shkup, i cili u prezantua dje në emisionin Objektiv në MTV.

Qytetarët e njësisë zgjedhore 2, të pyetur se cili është sipas jush problemi më i madh me të cilin ballafaqohet Maqedonia, gjegjësisht i cili duhet të zgjidhet urgjentisht, 41,6 për qind e të anketuarve janë përgjigjur se është krim dhe korrupsion, 19,4 për qind mendojnë se është ekonomia dhe standardi i jetës, 6.4 për qind e konsiderojnë atë si papunësi.

Më pas 6,3 për qind e qytetarëve të anketuar besojnë se problemi më i madh me të cilin përballet shteti është cilësia e arsimit, 5,8 për qind janë përgjigjur se janë çmimet e larta dhe vetëm 4,8 për qind e të anketuarve kanë thënë se problemi që duhet zgjidhur urgjentisht ka të bëjë për çështjet lokale, integrimet euroatlantike dhe marrëdhëniet me fqinjët janë nën 1 për qind.

Ndërsa qytetarët në njësinë e gjashtë besojnë se problemi më i madh është krimi dhe korrupsioni. Përkatësisht, në të njëjtën pyetje, që është problemi më i madh me të cilin ballafaqohet Maqedonia, 33,1 për qind janë përgjigjur se është krim dhe korrupsion, 19,7 për qind janë përgjigjur se është ekonomia dhe standardi i jetesës.

Problemi i tretë më i madh me të cilin përballet vendi është papunësia, e ndjekur nga çmimet e larta me 8.8 për qind, 4 për qind çështjet lokale, 3.8 për qind thanë se ishte cilësia e arsimit, ndërsa problemi më i vogël ose pak më shumë se 1 për qind shohin integrimin euroatlantik dhe marrëdhëniet me fqinjët.

Anketa e IPIS-it është realizuar me telefon në njësinë zgjedhore 2 me 1002 të anketuar, pra 1001 të anketuar në njësinë zgjedhore 6, me një gabim plus ose minus 3 për qind.