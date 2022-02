Inspektorati i Arsimit konstaton se nuk është respektuar procesi i arsimit gjithëpërfshirës në rastin e Ëmblës, vajzës me sindromën Down në Gostivar. Këtë e kanë konfirmuar për “TV21” nga Ministria e Arsimit, ku kanë thënë se inspektorët kanë qenë në terren.

Tashmë mbetet të shihet se çfarë aktivitetesh do të ndërmarrë komuna e Gostivarit, nën kujdesin e së cilës janë shkollat ​​fillore.

“Të hënën do të kem një takim me prindërit e fëmijëve në shkollë, kam thirrur përfaqësuesit e komisionit të diskriminimit dhe do të diskutojmë. Vendimet nuk duhet të nxitohen, ato duhet të vlerësohen sa më drejtë dhe racionale. Nuk kemi nevojë për stigmatizime sociale, por për zgjidhje të problemeve”, tha Arben Taravari, kryetar i Komunës së Gostivarit.

Për rastin e Ëmblës ka reaguar edhe UNICEF, duke shkruar se autoritetet lokale duhet të rishikojnë hetimin dhe të vendosin për përgjegjësinë e atyre që nuk respektojnë të drejtat e fëmijëve.