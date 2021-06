Maqedoni

Osmani në takim me analistët e rinj të komunitetit think- tank

Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani, në kuadër të projektit “Reflektime 2030”, sot realizoi takim me profesionistë të rinj, analistë nga think- tank dhe organizata të ndryshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut me qëllim shkëmbimin e mendimeve dhe hapjen e diskutimit për rolin...