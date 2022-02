Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot paradite do të mbajë mot me diell, pasdite me vranësira të vogla deri mesatare. Temperaturat minimale do të lëvizin në intervalin -4 deri në 3, ndërsa maksimalja do të arrijë mga 15 deri në 21 gradë celsius. Në Shkup paradite do të jetë me diell, pasdite me vranësira të vogla...