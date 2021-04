Sindi dhe Murati nuk do ta vazhdojnë njohjen. Sindi dhe Murati nuk do të vazhdojnë njohjen, pas ftohjes së raporteve për shkak të takimit të tij me Olën, shkruan InfoShqip.com

Murati ishte shumë i afërt në takim me Olën dhe kjo gjë e acaroi Sindin, e cila debatoi në studio me dy konkurrentët.

Më pastaj, Murati i propozoi asaj që ta vazhdonte njohjen me djemtë e rinj, meqë rast Sindi e tërhoqi menjëherë deklaratën që kishte për të.

Konkurrenti tha se dëshiron që ta vazhdojë njohjen me Olën dhe kjo gjë i pëlqeu asaj, duke u ngritur në këmbë dhe e përqafoi Muratin.

Madje, tha se duhet t’i falënderohen që i ndau, ngase sipas saj nuk ishin ndjenjat e njëjta nga të dyja palët, vetëm nga Sindi.