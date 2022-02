Teksa shkenca dhe teknologjia kane perparuar, puna dhe mënyra e jetesës sonë është bërë më e tensionuar. Për shkak të presionit të punës, njerëzve fillojne tu dalin thinjat në një moshë më të re. Ata zakonisht lyejne floket vetëm per tu dukur me te rinj e me te bukur.

Një gruaje me emrin Chen, rreth te 30-ave, filluan ti shfaqeshin thinja te dukshme.

Asaj iu desh te lyente floket e saj shume shpesh,dhe pas 10 vjetesh kur ajo shkoi 40 vjec,u ndje e dobet dhe e semure.

2 muaj më parë, Chen pa se ajo nuk kishte forcën për të ngjitur shkallët. Në fillim ajo nuk e mori atë si një çështje serioze por pas kësaj gjërat u përkeqësuan. Ajo filloi të ndjehet e lodhur pas disa minutash ecjeje. Ngjyra e saj e lëkurës gjithashtu u kthye në të verdhë. Burri i saj gjithashtu vuri re se e bardha e syrit të saj u kthye gjithashtu në të verdhë.

Ajo shkoi për nje vizite tek mjekët dhe ata e diagnostikuan atë me cirrozë të mëlçisë që po i afrohej fazave të fundit.

Mjekët zbuluan se bilirubina e Chen ishte 10 herë më e lartë se normalja që çoi në zverdhjen e lëkurës se saj. Sipas historisë mjekësore të Chen, ajo nuk ka marrë asnjë ilaç që do të dëmtonte mëlçinë.

Përmes gjykimit të mjekut, shkaku kryesor i cirrozës së mëlçisë se Chen ishte për shkak të lyerjes së flokëve të saj për shumë vite.

Pas 20 ditëve të trajtimit, funksioni i mëlçisë se saj u përmirësua. Për fat të keq, kimikatet kanë bërë dëme të pakthyeshme ndaj mëlçisë së saj dhe kanë rritur rrezikun e zhvillimit të kancerit të mëlçisë.

Mjekët theksuan se shumica e bojës së flokëve kane perberes kimike dhe shumë nga këto përbërës kimikë janë helmues për njerëzit si nitro-benzeni, anilina dhe kështu me radhë. Mjekët thanë se këto kimikate janë absorbuar nga lëkura jonë. Kur këto toksina hynë në trupin tonë, mëlçia jonë do të punojë për të na pastruar nga këto toksina. Ngjyrosja e shpeshtë e flokëve e Chen mbingarkoi mëlçinë e saj.

Këto toksina gjithashtu mund të shkaktojnë mutacione qelizore.Kjo nxit kancerin e lëkurës, kancerin e fshikëzës, leukimine etj.

Mjekët këshillojnë për ju qe te provoni të shmangni lyerjen e shpeshte te flokeve tuaj ose përpiquni të zgjidhni bojëra me bazë bimore.