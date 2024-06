Forcat Houthi “kryen gjatë javës së tanishme, operacione në mbështetje të Gazës me 27 raketa balistike, me krahë dhe me dronë, në Detin e Kuq, Detin Arab Oqeanin Indian dhe drejt Mesdheut”, tha udhëheqësi Abdul-Malik al-Houthi në një fjalim televiziv.