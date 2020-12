Zv. kryeministri Artan Grubi informon se ka nënshkruar vendimet me të cilët administratorët të cilët janë punësuar me shkollim të mesëm, ndërsa në ndërkohë kanë kryer fakultete do të marrin rroga më të larta.

“Sot nënshkrova edhe vendimet e të gjithë administratorëve të cilët fillimisht janë punësuar me shkollim të mesëm, ndërsa në ndërmjet kohë kanë diplomuar edhe në arsim të lartë duke rritur rrogat e tyre në mënyrë të ndjeshme bashkë edhe me pozitat e punës”, shkruan Grubi në Facebook.