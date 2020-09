Subvencionimi i ndërmarrjeve private nëse punësojnë shqiptarë dhe pjesëtarë të bashkësive të tjera etnike nuk çon në një shtet binacional, por është një parim kushtetues që është zbatuar për 18 vjet, tha Zëvendës Kryeministri i Parë Artan Grubi në një intervistë për MKD.mk. Si një nga përparësitë në punë, ai thekson shpërndarjen e 1,359 personave të tjerë që marrin pagë, por nuk shkojnë në punë dhe për të cilët nënshkruan pagat. Grubi nuk sheh ndonjë kërcënim nga protestat e VMRO-DPMNE dhe beson se opozita, si maqedonase ashtu edhe shqiptare, po kërkon identitetin e saj, pas humbjeve të njëpasnjëshme elektorale informon TetovaSot.

Kur u pyet se si ai personalisht e përjeton atë që po ndodh me Goce Delchev, ai tha se “të gjithë, ashtu siç e përjetojnë, duhet të festojnë veprën, karakterin e çdo figure historike në mënyrën e tij”.

I pyetur se ju deklaruat se është e mundur që Qeveria të subvencionojë kompani private nëse punësojnë shqiptarë dhe pjesëtarë të bashkësive të tjera etnike, gjë që shkaktoi shumë reagime në publik. Nëse thoni se misioni juaj është barazia, atëherë pse insistoni kaq shumë në atë dimension etnik, Grubi u shpreh se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është një parim kushtetues në përputhje me ndryshimet kushtetuese sipas Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe sipas këtij parimi nuk mund të bëhet asnjë lëshim në administratën shtetërore dhe deri më tani ai proces ka ndodhur në mënyrën më të mirë të mundshme. Në programin e përbashkët të Qeverisë në faqen 39 në seksionin “Shoqëria e barabartë për të gjithë” ekziston një paragraf që thotë se “Qeveria do të thërrasë, inkurajojë dhe bashkëpunojë me sektorin e biznesit, përkatësisht kompanitë vendase dhe të huaja për të mbështetur marrëdhëniet e mira ndëretnike dhe vlerat e tolerancës. “Përfaqësimi dhe besimi i ndërsjellë në mjediset e tyre të punës, në mënyrë që të shfrytëzojnë potencialin e plotë njerëzor të vendit tonë përcjellë TetovaSot

Ne patëm një pjesë në programin tonë zgjedhor ku propozojmë të subvencionojmë këto punësime në mënyrë që të respektojmë parimin kushtetues, nëse është e mundur edhe në ndërmarrjet vendase. Por në harmonizimin e programit së bashku me partnerin e koalicionit kemi ardhur në këtë formulim që përmenda. Ne përpiqemi të jemi kreativ, të gjejmë mënyra që do të ndihmonin kompanitë vendase dhe të huaja që veprojnë në vend që të jenë në gjendje të pajtohen me këtë parim kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, që nuk do të thotë punësimin e personelit me cilësi të ulët ose punësimin e stafit që nuk plotësojnë kërkesat. Sigurisht, ata duhet të plotësojnë të gjitha kushtet për një vend pune ku personi do të aplikonte transmeton TetovaSot.

A nuk mendoni se një sistem i tillë do të çojë në një gjendje ose shtet binacional ,Grubi u shpreh ,absolutisht jo. Ai u shpreh se ky është një parim kushtetues. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është një parim kushtetues në përputhje me Marrëveshjen Kornizë të Ohrit dhe që nga viti 2002 e deri më sot ka funksionuar. Nuk e kuptoj pse do të çonte në binacionalizëm ose do të ishte diçka ndryshe nga një vit më parë. Kjo është zbatimi i diçkaje që është zbatuar për 18 vjet.

Duke u ndalur tek përfaqësimi i shqiptarëve Grubi midis të tjerash theksoi se ne jemi duke punuar për realizimin dhe është kjo është dinamike. Njerëzit janë në pension, në sektorin privat, ata po largohen plotësisht nga administrata dhe luhatjet janë konstante. Pra, nuk është diçka që është e qëndrueshme, statike dhe do t’i përmbahet këtij numri. Ka njerëz që mund të mos gjenden në administratën shtetërore dhe publike dhe ky është një proces i vazhdueshëm. Kishte gjithashtu rezistencë nga disa institucione që në të vërtetë nuk vepruan në përputhje me ligjin dhe Kushtetutën për përfaqësim të drejtë.

Si shembull ai përmendi Ushtrinë ku ka njësi ku nuk ka shqiptarë, ndërsa sipas tij ka shumë institucione ku ka 1-2 shqiptarë të punësuar.

Grubi poashtu u ndal edhe tek ministrat dhe drejtuesit tjerë të institucioneve të rëndësishme nga ana e përfaqësuesve të BDI-së për të cilët u shpreh se shohim reagime pozitive nga publiku për profesionalizmin dhe njohuritë e tyre.

Grubi foli edhe për përmirësimin e nivelit të arsimimit të të gjithë punonjësve në sektorin shtetëror dhe publik. Ai lidhur me këtë mori një shembull asistenten e tij e cila ishte e punësuar 11 vjet më parë, pastaj me arsim të mesëm, ndërkohë ajo u diplomua, mori një diplomë master dhe merr një pagë prej 14,000 denarë, udhëton nga Tetova në Shkup çdo ditë.

Për këtë Grubi u shpreh se cili është motivimi për një të ri që azhurnon veten dhe dëshiron të përparojë në karrierën e tij dhe të qëndrojë në të njëjtin nivel për 10-15 vjet? Nuk ka asnjë motivim për të rinjtë për të punuar në administratën publike. Kjo është arsyeja pse ka ndryshime në ligj, për të njohur avancimin në arsim.



I pyetur se sa njerëz duhet të ketë ministria juaj,Grubi tha se sipas sistematizimit, ka nevojë për rreth 70-80 njerëz, dhe tani ka vetëm 31. Nuk do të ketë punësime të reja, por ne do t’i marrim nga kjo listë.

Grubi poashtu u pyet nëse shihni ndonjë kërcënim nga opozita me protestat e përditshme që filluan menjëherë pas formimit të qeverisë, duke qenë se keni një shumicë të ngushtë në parlament?



Ai lidhur me këtë tha se nuk sheh një gjë të tillë sepse sipas tij njerëzit nuk iu përgjigjen protestave. “Unë mendoj se opozita po kërkon identitetin e saj, si ajo shqiptar poashtu edhe ajo maqedonase, sepse ata po humbasin zgjedhjet njëra pas tjetrës . Opozita shqiptare ka pësuar gjashtë humbje nga BDI që nga fillimi i saj, duke përfshirë Alternativën, Aleancën, Besën, Lëvizjen e Reformës së PDSH-së, ose nëse doni disa nga partitë e mëparshme si PDSH, kjo është humbja e tyre e 20-të me radhë u shpreh Grubi.TetovaSot