Maqedoni

Vazhdohet ora policore në Maqedoni

Ministri i Shëndetësisë thotë se ora policore do të zgjatet edhe për javët në vijim. “Në bazë të të dhënave të rasteve të reja dhe numrit të të hospitalizuarve dhe në bazë të shtretërve të lirë, qëndrimi ynë është se nesër do të vazhdohet të gjitha masat. Kjo do të thotë...