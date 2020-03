Maqedoni

Qytetarët do të marrin sms porosi falas me raportime për koronavirusin

Qytetarët do të marrin sms porosi falas me njoftime për gjendjen dhe aktualitetet me koronavirusin, informoi në konferencën e sotme për shtyp, ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe. “Të gjitha porositë që do t’i marrin nga rrjetet e telekomit, janë valide dhe informojnë për gjendjen...