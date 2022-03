Maqedoni

KSI rekomandoi zbutje të masave kufizuese, situata me pandeminë në Maqedoni është stabile

Me qëllim të ngritjes së imunitetit të popullatës, që do të ishte bazë për zbutje të mëtejshme të masave, nis fushata për vaksinimin e personave nga grupet e rrezikut. Komisioni për Sëmundje Infektive njoftoi dje se do t’u caktohet termin nëse nuk janë vaksinuar plotësisht ose nuk...