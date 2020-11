Maqedoni

Takohen Mickoski,Sela e Gashi

A PO PROFILIZOHET SKENA POLITIKE NË RMV? Deklarata e para dy javëve e Sekretarit të Përgjithshëm të Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari se ‘…nëqoftëse BDI-ja koalicionon sërish me LSDM-në, ne do të koalicionojmë me VMRO-DPMNE-në dhe anasjelltas, nëse BDI-ja koalicionon me...