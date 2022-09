Ministri i Vetëqeverisjes Lokale nga radhët e Partisë Liberal Demokratike, Goran Milevski, sot pritet të dorëzojë dorëheqjen në Qeveri.

Milevski, siç tha dje, për arsye personale po largohet dhe partia e tij dhe pritet të propozojë kandidatin e ri për ministër deri në fund të javës.

Sipas Milevskit, ministri i ri nuk do të jetë nga radhët e deputetëve.

“Është e përjashtuar mundësia që të jetë një nga deputetët”, tha Milevski për Agjencionin Informativ të Maqedonisë.

Një pjesë e mediave bënë të ditur se edhe Milevski do të largohet nga pozita udhëheqëse në PLD, e një nga kandidatët që do ta zëvendësonte është nënkryetarja aktuale Monika Zajkova, e cila deklaroi se nëse merr mbështetjen e duhur nga organet e partisë. , ajo do të jetë e nderuar të mbajë pozitën si kryetare.

Milevski është anëtar i Partisë Liberal Demokratike që nga viti 1995.

Që nga viti 2015 mban postin e kryetarit të partisë.

Ai është zgjedhur Ministër i Vetëqeverisjes Lokale më 27 qershor 2019.