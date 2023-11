Maqedoni

Nikolloski: Diskutimi nuk është nëse VMRO-DPMNE do t’i fitojë zgjedhjet, por sa do të fitojë

“Ne duhet të jemi të drejtë me njerëzit, ajo që mund të premtojmë është stabiliteti dhe serioziteti”. Maqedonia ka nevojë për njerëz të qëndrueshëm, jo ​​sharlatanë, dhe ka nevojë për njerëz me përvojë, jo fëmijë që nuk e dinë se ku janë dhe si të sillen me vendin....