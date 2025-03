Të gjitha shkollat, çerdhet, institucionet publike, qendrat kulturore dhe sallat sportive në vend janë të sigurta. Këtë mund ta themi pas zbatimit të kontrolleve të jashtëzakonshme inspektuese, në të cilat morën pjesë edhe inspektorë nga pushteti qendror, informoi kryetari i BNJVL-së dhe kryetari i komunës së Kisella Vodës, Orce Gjorgjievski, pas seancës së sotme të Bordit Drejtues të BNJVL-së.

Sipas ligjit, shtoi ai, ne si komuna nuk kemi kompetencë të kontrollojmë korrektësinë e pajisjeve PP nëpër shkolla, por një kompetencë të tillë e kanë inspektorët e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të cilët kanë marrë pjesë në inspektime së bashku me inspektorët e komunave. Inspektime, siç theksoi ai, janë kryer në mbi 90 për qind të shkollave dhe kopshteve në vend, ndërsa pjesa tjetër aktualisht janë nën mbikëqyrje që do të përfundojë shumë shpejt.

Ai bëri të ditur se inspektimet do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme. Sot, siç tha ai, BNJVL-ja u rekomandoi komunave që të bëjnë kontrolle të rrepta në të gjitha objektet e banimit, si dhe t’i nënshtrohen kontrolleve më të thella në të gjitha pajisjet urbane të instaluara në komuna.

„Në periudhën e ardhshme praktikisht kudo do të ketë inspektorë në terren. Konstatuam se ka mungesë të shërbimeve inspektuese në komuna të caktuara. E gjithë kjo do të tejkalohet me koordinim të ndërsjellë në periudhën e ardhshme, gjegjësisht me realizimin e bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet dy ose tri komunave me qëllim që edhe objekti i fundit në vend të kontrollohet dhe të bëhet i sigurt“, deklaroi Gjorgjievski pas seancës së Bordit të drejtorëve të BNJVL-së.

Ai tha se qytetarët duhet të kenë besim tek institucionet dhe vetëqeverisja lokale dhe rekomandoi që komunat t’i anulojnë të gjitha manifestimet publike të planifikuara gjatë kësaj periudhe ose të gjejnë mënyrën e duhur për interpretimin e atyre ngjarjeve, si dhe të mbjellin pemë në nderim të viktimave nga zjarri në diskotekën “Puls“ në Koçan.

I pyetur se çfarë dhe kush kontrollon dhe çfarë presin deri më tani, Gjorgjievski tha se kontrolle të tilla janë bërë edhe vitin e kaluar, por askush nuk e ka informuar opinionin se çfarë kontrolle dhe çfarë lloj kontrollesh janë bërë.

“Asnjë kryetar bashkie nuk do t’i lejonte fëmijët të shkonin në kopshte dhe shkolla pa u mbikëqyrur. Në komunën time para vitit të ri janë bërë inspektime në të tetë shkollat ​​për të cilat është bërë procesverbal. Në shumicën e rasteve kanë marrë pjesë edhe të gjitha inspektoriatet e tjera”, tha Gjorgjievski.

I pyetur nëse duhet të ketë ndryshime ligjore sa i përket kontrolleve, ai tha se beson se ligjet nuk janë të sakta dhe se në këtë drejtim duhet të punohet në periudhën e ardhshme.

“Sot u formua Grupi i Punës që do të punojë për një program dhe rregullore të unifikuar për vendosjen e pajisjeve urbane që do të jenë të barabarta në të gjitha bashkitë. Nëse konstatojnë se është e nevojshme intervenimi ligjor që ne të jemi të unifikuar në nivel republikan, do ta kërkojmë edhe atë”, theksoi Gjorgjievski.

Në përgjithësi, problemi më i madh në vend, siç tha ai, janë pajisjet urbane për kafenetë.

“Në shumë objekte hoteliere të kontrolluara janë konstatuar parregullsi dhe në shumë vende janë vënë në dukje ato parregullsi. Është caktuar një afat për eleminimin e tyre. Mendoj se duhet t’u japim një muaj kohë për të eliminuar parregullsitë. Diku e njëjta gjë tashmë është bërë edhe në komunën Qendër”, tha Gjorgjievski.

Ai tha se secila komunë duhet të ketë një numër të mjaftueshëm të inspektorëve dhe theksoi se në periudhën e ardhshme do të bëhet presion ndaj Ministrisë së Financave për marrjen e aprovimeve për punësimin e inspektorëve kudo ku nuk ka.

“Çdo komunë duhet të jetë e përgatitur për t’u përballur me çdo sfidë dhe për këtë arsye institucionet qendrore do të duhet të na ndihmojnë në periudhën e ardhshme. Mungojnë së paku 40 inspektorë ndërtimi për funksionim normal”, tha Gjorgjievski, duke shtuar se inspektorët e banimit do t’u japin rekomandime menaxherëve të objekteve banesore që të veprojnë sipas vërejtjeve të përcaktuara nga inspektimi, veçanërisht në fushën e hidrantëve.