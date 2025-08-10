“Në fushatën për zgjedhjet lokale, unë do të ofroj zgjidhje për problemet e qytetarëve, të cilët janë të ngopur nga fushatat e zeza”, shprehet në intervistë për MIA Orce Gjorgjievski, kreu aktual i Komunës së Kisella Vodës dhe kandidat për kryetar të Qytetit të Shkupit, nga VMRO-DPMNE dhe koalicioni. Gjorgjievski është optimist se do të fitojë zgjedhjet lokale në Shkup me një epërsi të dyfishtë ndaj kandidatëve të tjerë në raundin e parë të zgjedhjeve, ndërsa përsërit se ajo që do të bëjë së pari në qytet është “pastrim të përgjithshëm”, sepse qytetarët meritojnë qytet të pastër.
“Politika është garë konceptesh dhe idesh në të cilat të gjithë do të duhet të ofrojmë zgjidhjet më të mira për problemet disadekadëshe të qytetarëve. Unë nuk bëj fushata të zeza, as nuk e kam në plan një gjë të tillë. Nuk e di se çfarë planifikojnë partitë e tjera politike, por a nuk janë të gjithë përgjegjës për veprimet e tyre”, shprehet Gjeorgjievski.
Kur bëhet fjalë për fushatë, shprehet ai, ne duhet të jemi ata që t’i bashkojmë njerëzit në të njëjtën kohë, por nga ana tjetër do të ofrojmë edhe koncept të mirë se si do t’i zgjidhim problemet reale të qytetarëve.
“Askujt nuk i intereson nëse dikush prej nesh komenton për të kaluarën, të tashmen, ose ndonjë gjë që lidhet me një politikan. Secili nga qytetarët tanë dëshiron të jetojë në një vendbanim më të bukur, në një vendbanim më të rregulluart, për ta qenë më i sigurtë vendbanim i tyre. Mendoj se qytetarët, jo vetëm në Shkup, por në të gjithë vendin, janë të ngopur me fushata negative, të zeza, akuza të ndryshme, disa të vërteta, disa të pavërteta. Ajo që mungon në mesin e popullit tonë është zbatimi i projekteve”, deklaron Gjorgjievski.
Në intervistë, ai shprehet se pret një fitore në raundin e parë të zgjedhjeve me epërsi të dyfishtë, ashtu siç fitoi zgjedhjet e mëparshme lokale në Kisella Vodë.
“Sinqerisht, pres të njëjtën gjë edhe në qytetin e Shkupit, duke marrë parasysh se unë, edhe pse jam nga partia politike VMRO-DPMNE dhe kam kaluar tërë jetën time atje, funksionoj në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe qytetare. Kështu e bëj edhe programin, kështu funksionoj me ekipin tim, kështu kam funksionuar për katër vjet, ndërsa mund të vini re se në periudhën e kaluar, njerëz me prejardhje të ndryshme politike i bashkohen ekipit tim. Shkupi i përket të gjithë banorëve të Shkupit, pavarësisht se nga cila parti politike vijnë, pavarësisht nga feja, pavarësisht nga kombi. Shkupi u përket të gjithë atyre që e duan”, tha Gjorgjievski.
Ai beson se edhe në bazë të rezultateve që ka arritur në katër vitet e fundit në Kisella Vodë, këtë e dallojnë qytetarët dhe se do të ketë mbështetje serioze në nivelin e qytetit të Shkupit.
Gjorgjievski njofton se shumë shpejt do të dihet programi i tij zgjedhor, i cili do të bazohet në pesë shtylla.
Zgjedhjet lokale janë caktuar për 19 tetor, ndërsa raundi i dytë do të mbahet më 2 nëntor.
Në muajin që lamë pas, keni realizuar takime intensive me qytetarët, duke përgatitur programin për t’u prezantuar në zgjedhjet lokale të planifikuara për 19 tetor. A është gati programi dhe cilat janë premtimet kryesore që do t’u bëni qytetarëve?
Unë për një periudhë të caktuar kam qenë kandidat i sigurt i mbështetur nga partia ime politike dhe koalicioni. Tashmë kemi filluar si ekip me takime qytetare, sepse konsideroj se mënyra më e mirë për të krijuar, e më vonë për të dorëzuar program zgjedhor është kur e bëni së bashku me qytetarët. Në periudhën e kaluar, kemi vizituar pothuajse të gjitha komunat në qytetin e Shkupit, kemi realizuar shumë takime. Nga ato takime dolën kërkesat kryesore që kanë munduar popullin tonë në Shkup për dekada të tëra. Një qasje të tillë kam pasur në Kisella Vodë kur kam krijuar programin së bashku me ekipin tim. Dhe do të përsëris, konsideroj se kjo është mënyra më e mirë që ne të përpilojmë program serioz cilësor nga i cili do të lindin problemet e qytetarëve. Kështu që, tashmë jemi në një fazë ku në mënyrë shtesë konsultohemi me një ekip ekspertësh që po punon në mënyrë shtesë për përgatitjen e programit tim, si ekspertë vendorë ashtu edhe ndërkombëtarë, të cilët janë të përfshirë në ekipin. Dhe shumë shpejt nga sot do të dalim me një versionin fillestar. Në të ka pesë shtylla mbi të cilat do të bazohet funksionimi im gjatë katër viteve të ardhshme. Unë, edhe pse i mbështetur nga VMRO-DPMNE, nuk bëj program që është për parti politike, por për të gjithë qytetarët e Shkupit, sepse pres mbështetje nga të gjithë qytetarët, pavarësisht besimit, pavarësisht kombit, pavarësisht se cilës parti politike i përkasin. Pra, ne bëjmë analizë gjithëpërfshirëse gjithëpërfshirëse të situatës, të nevojave reale të qytetarëve dhe shumë shpejt do të dalim me projekte konkrete.
A mund të jepni disa detaje të rëndësishme në lidhje me këto pesë shtylla të programit?
Nuk do të hyja në detaje. Do të presim pak më gjatë për këtë, por do të përmendja higjienën komunale dhe problemet që lidhen me funksionimin, që do të jetë një nga pesë shtyllat kryesore. Ajri, ajri i ndotur që thithim të gjithë për fat të keq dekada më parë në Shkup. Nuk do ta vë veten në pozitë për të dalë me premtime të rreme. Sepse për mua, fjala e dhënë qytetarëve dhe mbështetja e tyre do të thotë shumë për mua. Pra, gjithçka që do të parashikohet do të jetë me afate të sakta, të përcaktuara saktësisht dhe me dinamikë koncize të realizimit. Kemi problem serioz me furnizimin me ujë në kryeqytet, kemi problem serioz me infrastrukturën rrugore, kemi projekte të shumta që janë vite përpara të tjerëve. Ja, do të përmend bul. Boris Trajkovski ose ura nga Aerodromi në Gazi Baba “Mihajllo Apostollski”, të cilët me vite të tëra qëdrojnë janë në gjendje jofunksionale prej vitesh. Kështu që, do të ketë pesë shtylla, siç e përmenda, mbi të cilat do të bazojmë të gjitha projektet që do të premtohen në programin parazgjedhor.
Në intervistat tuaja të mëparshme, ju thatë se do të përqendroheni në problemet disadekadëshe që i ka qyteti i Shkupit. Si do t’i zbatoni këto projekte, si do t’i zgjidhni këto probleme, a keni ndonjë plan se si ta arrini këtë?
Kryesisht në qytetin e Shkupit nuk kemi sistem funksional, e nga ana tjetër, për fat të keq, nuk kemi strategji se si duhet të zhvillohet qyteti. Dhe nuk është nga sot, nuk është nga katër vitet e fundit, është dekada më parë. Ju e dini pse e them këtë: nëse kemi sistem në tërësi që është funksional, atëherë nuk do të ketë rëndësi se kush është menaxheri. Qyteti ndoshta do të funksionojë më mirë ose më pak mirë, nëse është dikush që është i papërshtatshëm për atë pozitë, por kurrë nuk do të ketë lëshime siç kemi sot, domethënë mosfunksionim të plotë, të qytetit veçanërisht të ndërmarrjeve publike, siç është higjiena komunale, siç është NPQ Shkup. Në përgjithësi kemi ndërmarrje publike krejtësisht jofunksionale. Nëse kemi sisteme dhe nëse kemi organizim në qytet, atëherë në planin afatgjatë, problemet do të zgjidhen, dhe ne nuk do ta sjellim veten në kolapsin e plotë në të cilin ndodhet Shkupi sot. Ajo që i mungon qytetit është strategji mbi të gjitha, strategji nga e cila dini se ku filloni, e ku duhet të mbërrijë qyteti për 5, 10, 15 dhe 20 vjet. Dhe duhet të jetë e parëndësishme në atë proces, kush është kryetari i qytetit të Shkupit. Ne asnjëherë nuk duhet t’i sjellim qytetarët në gjendjen që janë sot, e kjo është për shkak, do ta përmend përsëri, për faktin se ne si qytet nuk kemi një strategji që duhet të funksionojë në planin afatgjatë. Dhe këtu në këtë strategji më së paku që duhet të përzihet është politika.
Në bisedat tuaja me qytetarët, a keni zbuluar probleme të tjera që nuk janë përfaqësuar sa duhet në publik ose nuk kanë dalë në dritë në vitet e kaluara, e janë gjithashtu shumë të rëndësishme?
Pra, në përgjithësi, punët që i theksojnë qytetarët nuk janë diçka e re. Më vjen keq, sinqerisht, ja ka situata në Gjorçe Petrov, do të përmend zonën e lartë ku ata kanë problem me mungesë, respektivisht presionin e ujit, dhe ka një projekt në qytetin e Shkupit që kushton rreth 2,5, – 2,7 milionë euro, që është diçka që nuk është e vështirë të arrihet, duke marrë parasysh buxhetin e Qytetit të Shkupit. Dhe ky është një problem i vjetër me dekada për të cilin deri më tani nuk është ofruar asnjë zgjidhje. Ne kemi vendbanime të tëra në Gjorçe që kanë problem serioz, në shekullin 21, me furnizimin me ujë, sepse dikush nuk e konsideronte prioritet përfundimin e atij projekti. Ose kemi projekte për deponi të caktuara që janë pika të nxehta dhe për tridhjetë vjet shkaktojnë dëme serioze në shëndetin e qytetarëve, por estetikisht nuk duket mirë në qytetin e Shkupit siç është deponia në Gazi Babë, Vardarishte. Ne të gjithë, si banorë të Shkupit, e dimë se sidomos në fund të vjeshtës dhe gjatë dimrit, ka vazhdimisht zjarre, ka vazhdimisht problem, i cili ndihet në Aeroport, ndihet në Kisella Vodë, ndihet më së shumti nga banorët në Gazi Babë, por për fat të keq nuk ka asnjë veprim. Problemet janë përgjithësisht të njëjta për shumë dekada në qytetin e Shkupit. Dhe është për të ardhur keq kur vijmë në një gjendje ku disa nga qytetarët kanë njëfarë skepticizmi dhe mosbesimi nëse është e mundur të realizohet e gjithë kjo. Unë i kuptoj ata, sepse për më shumë se 30 vjet populli ynë ka qenë i gënjyer. Sepse vazhdimisht është dalë me premtime të njëjta, por nuk kishte përparim serioz. Prandaj, është shumë e rëndësishme për mua që programi të bazohet në performancë reale, realiste dhe zbatimin e atyre masave dhe projekteve në perspektivë. Katër vjet kalojnë shpejt. Kam mbi 90 për qind realizim në komunën time. Është shumë e rëndësishme që në fund të ditës kur të mbarosh mandatin, kur të dalësh para qytetarëve, kur duhet të japësh llogari për gjithçka që ke bërë, dhe ke marrë mbështetjen e qytetarëve të njëjtë, të mbash kokën lart, dhe të kesh një realizim serioz të asaj që ke krijuar si program.
Cili do të jetë projekti juaj i parë nëse bëheni Kryetar i Shkupit?
Pra, nuk do të thosha se është projekt, por gjëja e parë që i mungon qytetit tonë është të bëjmë një pastrim të madh të përgjithshëm, të pastrojmë qytetin sepse gjendja në të cilin jemi sot nuk pasqyron realitetin që duam si banorë të Shkupit, dëshirën tonë, dhe ajo që është kryeqyteti ynë. Për fat të keq, vitet e fundit Shkupi është shndërruar në deponi të madhe. Prandaj, shpesh e them këtë, në pjesëmarrjet e mia televizive, se gjëja e parë që do të bëj do të jetë një pastrim i përgjithshëm. Dhe ajo që në momentin e parë do të duhet të zgjidhim është transporti publik. Ne kemi plan, kemi koncept. Shumë shpejt, pasi të marr postin e Kryetarit të Qytetit të Shkupit, do t ‘i rregullojmë këto dy gjëra, domethënë, ky është problemi më i madh që të gjithë qytetarët tanë e kanë dhe përballen në periudhën e kaluar. Në fakt, shumica e qytetarëve e theksojnë këtë si problem serioz, dhe diçka me të cilën do të duhet të merremi. Prandaj them, që nga fillimi, në ditën e parë të hyrjes sime në Qytetin e Shkupit, një pastrim i madh i përgjithshëm, duke e pastruar qytetin seriozisht. Qyteti ynë, do ta përsëris, nuk e meriton një trajtim dhe trajtim të tillë të qytetarëve, por kjo është për shkak të pakujdesisë së atyre që e udhëheqin atë. Nuk dua të komentoj për ta. Pika e dytë është rregullimi i NPQ Shkup, situata atje, dhe ofrimi i shërbimeve siç e meritojnë qytetarët tanë.
A do t ‘u bëni thirrje qytetarëve të ndihmojnë, jo të pastrojnë në pastrimin e përgjithshëm, por të ndihmojnë me sjelljen e tyre në të ardhmen?
Pra, do të përmendja këtu se përveç fajit institucional që është shfaqur si problem serioz në periudhën e kaluar, e lidhet me mosfunksionimin e higjienës komunale, rol të rëndësishëm luan edhe një përqindje e vogël e popullsisë që sillet në mënyrë të pandërgjegjshme. Unë e bëj atë gjatë gjithë kohës si kryetar i komunës sime – u bëj thirrje qytetarëve që ta trajtojnë mjedisin tonë jetësor në përputhje me rrethanat, sepse të gjithë jetojmë këtu, thithim ajër, fëmijët tanë funksionojnë, rriten këtu. Nesër nipërit tanë do të duhet të jetojnë dhe të rriten këtu. Do të bëj të njëjtën gjë në Qytetin e Shkupit, por ajo që do të bëj më seriozisht, do të jetë ndëshkime për të gjithë ata që sillen në mënyrë të papërshtatshme. Kryeqytetit tonë, jo vetëm që i mungon një pastrim i përgjithshëm, përveç që i mungon funksionaliteti i ndërmarrjeve publike, i mungon edhe rendi. Kemi kaos në kryeqytet dhe ai kaos duhet të rregullohet.
Intervistën e bëjmë një ditë para shpalljes së zgjedhjeve që do të mbahen më 19 tetor. Është raundi i parë. Raundi i dytë pritet të zhvillohet më 2 nëntor. Nga këndvështrimi i sotëm, a prisni të fitoni raundin e parë në Qytetin e Shkupit ose ndoshta të hyni në raundin e dytë dhe kush do të ishte kundërshtari juaj nëse do të kishte raund të dytë në Qytetin e Shkupit? Cilat janë parashikimet e tua?
Sinqerisht mund të jem gjithmonë tepër optimist, por vetëm kur e bazoj optimizmin tim në të dhëna reale. Kisha pesë kundërshtarë në Kisella Vodë, kështu që fitova bindshëm në raundin e parë me më shumë se epërsi të dyfishtë. Nëse i marrim parasysh anketat, pres të njëjtën gjë në qytetin e Shkupit, duke marrë parasysh se unë, edhe pse jam nga partia politike VMRO-DPMNE, kam kaluar tërë jetën time atje, unë funksionoj në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe qytetare. Kështu e bëj edhe programin, kështu funksionoj me ekipin tim, kështu kam funksionuar për katër vjet, ndërsa mund të vini re se në periudhën e kaluar, njerëz me prejardhje të ndryshme politike i bashkohen ekipit tim. Shkupi i përket të gjithë banorëve të Shkupit, pavarësisht se nga cila parti politike vijnë, pavarësisht nga feja, pavarësisht nga kombi. Shkupi i përket të gjithë atyre që e duan. Dhe kjo është arsyeja pse ekipi im është kaq i gjerë dhe unë sinqerisht besoj së bashku me ekipin se do të arrijmë sukses në raundin e parë, domethënë që do të kemi një epërsi serioze në raundin e parë. Besoj në atë mbështetje të fortë nga qytetarët, kjo ndihet. Ju mund të ndjeni më së miri pulsin e qytetarëve kur jeni në mesin e tyre. Nga të gjitha takimet që kam pasur në periudhën e kaluar, praktikisht në çdo vendbanim në kryeqytet, në çdo komunë, shihet dëshira për ndryshime serioze, mbi të gjitha në kryeqytet, por edhe mbështetja që më kanë dhënë qytetarët. Jam absolutisht e vetëdijshme, edhe kur kam hyrë në politikë, se një ditë do të më duhet të dal nga politika, dhe për këtë arsye jam shumë i kujdesshëm në premtimet e mia, ndërsa qytetarët dinë ta dallojnë këtë. E dalluan në Kisela Vodë, dhe kjo është arsyeja pse mbështetja nga këtu më vjen më e fortë, domethënë kam mbështetjen më të madhe nga komuna ime amë. Por, gjithashtu besoj, bazuar në rezultatet që kam dhënë në katër vitet e fundit për komunën këtu, se të gjithë njerëzit e Shkupit e kanë njohur këtë dhe unë do të kem mbështetje serioze në nivelin e Qytetit të Shkupit.
Çfarë lloj fushate prisni dhe çfarë lloj fushate dëshironi?
Politika është garë konceptesh dhe idesh në të cilat të gjithë do të duhet të ofrojmë zgjidhjet më të mira për problemet disadekadëshe të qytetarëve. Unë nuk bëj fushata të zeza, as nuk e kam në plan një gjë të tillë. Nuk e di në partitë e tjera politike se çfarë planifikojnë, por të gjithë janë përgjegjës për veprimet e tyre. Pra, ajo që do të bëj në periudhën e ardhshme është të ofroj zgjidhje për problemet. Kjo është ajo që ne politikanët duhet të bëjmë. Shumë më pak të flasim, shumë më tepër të punojmë. Dhe kur bëhet fjalë për fushatë, duhet të jemi ata që do t’i bashkojmë njerëzit në të njëjtën kohë, por nga ana tjetër do të ofrojmë edhe koncept të mirë, dhe qasje të mirë, në mënyrë që në perspektivë t’ i zgjidhim problemet reale të qytetarëve. Askujt nuk i intereson nëse dikush prej nesh komenton për të kaluarën, të tashmen, ose ndonjë gjë që lidhet me ndonjë politikan. Secili nga qytetarët tanë dëshiron të jetojë në vendbanim më të bukur, më të rregullt dhe më të sigurt. Kjo e fundit, siguria e qytetarëve tanë, është një nga gjërat thelbësore. Pra, mendoj se qytetarët tanë janë të ngopur, jo vetëm në Shkup, por në të gjithë vendin, me fushata negative, të zeza, akuza të ndryshme, pjesërisht të vërteta, pjesërisht të rreme. Ajo që mungon tek populli ynë është realizimi i projekteve.
Intervistën po e bëjmë në Komunën e Kisella Vodës. Ju keni qenë kryetar i kësaj komune për katër vitet e fundit. Për cilat projekte jeni krenarë?
Ka shumë projekte që i kemi bërë. Nëse nisem nga arsimi, jam seriozisht krenar që të gjitha shkollat kanë fotovoltaikë, duke qenë se dy vjet më parë kishim një problem serioz me krizën energjetike, dhe fatura shumë të larta. Tani kjo nuk do të jetë më problem për pasardhësit e mi. Nga ana tjetër, ne po ndërtojmë një shkollë të re fillore në Draçevë pas njëqind viteve. Por, ne gjithashtu po ndërtojmë dhe zgjerojmë disa shkolla të tjera fillore paralelisht, në mënyrë që të gjithë nxënësit në turnin e parë të mund të ndjekin mësimin. Kjo është në fushën e arsimit. Çanta shpine, uniforma për të gjithë nxënësit. Kjo është diçka në fushën e arsimit që besoj se ka lënë gjurmë serioze në administratën time katër vjeçare këtu si kryetar i komunës. Pastaj, kemi dhjetë objekte në kopshte, në parashkollorë dhe listat e pritjes reduktohen në zero. E situata që hasa kur u bëra kryetar komune ishte mbi 350 fëmijë në listat e pritjes. Ndoshta më shumë se 400, por në përgjithësi gjithmonë them se mbi 350 fëmijë prisnin të pranoheshin në kopshte. Tani lista e pritjes është zero në Kisella Vodë. Ky është një aktivitet serioz nga ana jonë, angazhim serioz. Nuk besoj se mbahet mend që nga ekzistimi i vendit tonë deri më sot, në një afat katërvjeçar, të shtohen dhjetë ndërtesa, të ndërtohen të reja, dhe të përshtatet një hapësirë që do të jetë e destinuar për fëmijët parashkollorë. Pastaj, kemi disa palestra që i filluam me ndërtim. Një tashmë ka filluar në Kuzman Josifovski Pitu, dhe dy të tjera që do të fillojmë me ndërtim. Edhe në Pintija kemi ndërtuar një sallë sporti dhe katër i kemi rikonstruktuar. Që do të thotë se kemi siguruar në katër vjet disponueshmëri për aktivitete sportive në të gjitha shkollat fillore, gjë që është shumë, shumë e rëndësishme. Kur bëhet fjalë për jetën e shëndetshme dhe rekreacionin e të rinjve, por edhe të moshuarve, në Kisella Vodë janë ndërtuar shumë parqe, por edhe shumë terrene sportive, komplekse sportive. Mendoj se kemi më shumë se tetë parqe, e mbi dhjetë komplekse sportive në Kisella Vodë dhe terrene artificiale me bar, kënde lojërash për shumë dedikime. Ajo që është si kurorë për mua në mandatin tim, megjithëse aktualisht kemi mbi njëzet projekte, janë mbi 70 kilometra rrugë të asfaltuara. Rreth 15 kilometra infrastrukturë nëntokësore, rrjet ujësjellësi fekal, dhe ujëra të zeza atmosferike, që është shifër shumë serioze ose kumulative, për një mandat është bërë po aq sa më parë për katër ose pesë mandate. Ndërsa, xhevahiri i kurorës në mandatin tim është salla Rasadnik. Ajo u shkatërrua dhe këtu më duhet të falënderoj Qeverinë, Kryeministrin, z. Mickoski, për mbështetjen e fortë, dhe besoj dhe pres që do të kem një mbështetje të tillë në udhëheqjen e Qytetit të Shkupit. Ky është një nga projektet e mia më të dashura, veçanërisht pasi është shtëpia e Klubit të Hendbollit Vardar, ku janë fillimet e RK Vardar. Dhe në disa nga seancat e ardhshme para se të largohem, do të bëjmë edhe një marrëveshje dhe një vendim të Këshillit në të cilin do ta kthejmë përsëri Vardarin aty ku i takon, domethënë sallën sportive të Rasadnikut.
