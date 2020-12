Gjendja e krizës në vendin tonë do të vazhdoj deri në fund të qershorit të vitit të ardhshëm. Ky propozim i Qeverisë sot u votua nga deputetët.

Me 61 vota “pro”, pa asnjë “kundër” dhe “abstenuar”, Kuvendi votoi vendimin për shpalljen e një gjendjes së krizës në vend deri më 30 qershor 2021.

Deputetët e opozitës nuk morën pjesë në seancë.

Vendimi duhet të mundësojë zgjatjen e gjendjes njëmujore të krizës për gjashtë muaj të tjerë për shkak të situatës me coronavirusin që ka qenë në fuqi që nga 20 i muajit të kaluar, me një vendim të Qeverisë, me kërkesë të Këshillit të Sigurimit.