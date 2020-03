Maqedoni

OBRM-PDUKM premton katër miliard investime të brendshme dhe të huaja

Nga partia opozitare OBRM-PDUKM thonë se me ardhjen e tyre në pushtet do të heqin tatimin personal për personat deri më 29 vjet dhe do të ketë katër milion investime të brendshme dhe të huaja në vend. “Projekti 0 përqind e taksës mbi të ardhurat personale për të rinjtë deri në 29...