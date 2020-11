Ljubço Georgiveski, kryetar i Partisë OBRM-Popullore për “Tv24” tha se është i mendimit se të gjitha gjërat që Kryeministri Zoran Zaev tha në intervistë për “BGNES” janë në përputhje me historinë objektive dhe në përputhje me shumicën e librave të marrë nga arkivat e Maqedonisë. E vetmja gjë e gabuar për të është qëndrimi ndaj Luftës së Dytë Botërore.

“Sipas mendimit tim, Zaev nuk tha asgjë të gabuar në atë intervistë, përveç ndoshta në lidhje me pozicionin mbi Luftën e Dytë Botërore. Sidoqoftë, të gjitha diagnozat dhe përshkrimet e gjërave, në kuptimin tim të historisë maqedonase dhe marrëdhëniet me Bullgarinë, ishin 100 për qind të sakta. Ato burojnë jo vetëm nga pikëpamjet bullgare, por edhe nga librat që janë botuar dhe verifikuar nga historianët maqedonas për një kohë të gjatë dhe dalin nga arkivat maqedonase. Nëse i shikojmë të gjithë ata libra, shohim atë histori të përgjithshme me Bullgarinë.

Të gjithë ata që sulmojnë Zaevin mund të jenë parimor, nëse të paktën në 30 vitet e fundit ata kanë thënë diçka pozitive për Bullgarinë. Sidoqoftë, nëse i shikoni të gjithë ata që sulmojnë Zaevin, në 30 vitet e kaluara ata kanë sulmuar dhe pështyrë. Unë do t’ju kujtoj, kur thashë se duhet të ndryshojmë marrëdhëniet me Bullgarinë, kur thashë se duhet të rishikojmë historinë tonë në lidhje me atë afërsi maqedono-bullgare që ekzistonte dhe është e qartë në histori – unë i mora të gjitha etiketat e mundshme. Kur isha Kryeministër, bëra një deklaratë për të qenë miq, ndërsa fatkeqësisht sot jemi bërë armiq”, tha Georgirvski.

Ai shtoi se është fakt që nëse Bullgaria nuk do të kundërshtonte Bashkimin Evropian, nëse nuk do të kundërshtonte vendet e NATO-s, ne nuk do të bënim shtet. Maqedonia ka parë ndihmë të madhe nga Bullgaria. Kur ju flisni me diplomatët që ishin në Bruksel, ata morën mbështetjen më të madhe nga diplomatët bullgarë.