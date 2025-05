Gazetari amerikan i “Politico”, Marc Caputo ka njoftuar përmes një njoftimin në llogarinë e tij në platformën “X” se Departamenti Amerikan i Shtetit ka lejuar Sali Berishën të udhëtojë për në SHBA.

“E pyeta Departamentin e Shtetit për statusin e vizës së Berishës dhe më thanë se ai mund të vijë në SHBA” – shkruan gazetari që publikon edhe përgjigjen e DASH.

“Ne japim rregullisht përjashtime për të lehtësuar udhëtimin e individëve të caktuar në SHBA, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe interesat tona kombëtare. Si e tillë, ne nuk do të lejojmë që interesat tona të politikës së jashtme apo marrëdhëniet me Shqipërinë të mbahen peng nga vendime të politizuara të epokës së Biden-it” – thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit dërguar për gazetarin.

Caputo ka shpërndarë edhe një shkrim të gazetës “Wall Street Journal” ku ka dhënë një intervistë drejtuesi i fushatës së PD-së, Chris LaCivita.

Sali Berisha dhe statusi “non grata”

Në maj 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit shpalli Sali Berishën dhe familjen e tij “persona non grata”, duke e akuzuar për përfshirje në korrupsion të rëndësishëm dhe pengim të drejtësisë . Ky vendim u bazua në nenin 7031(c) të Aktit të Përvetësimeve të Departamentit të Shtetit, i cili ndalon hyrjen në SHBA të individëve të përfshirë në korrupsion të rëndësishëm ose shkelje të rënda të të drejtave të njeriut .

Berisha ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se ato janë të motivuara politikisht, duke akuzuar filantropin George Soros për përhapjen e këtyre pretendimeve. Ai ka ndërmarrë hapa ligjorë kundër Sekretarit të Shtetit Antony Blinken për shpifje dhe ka shprehur synimin për të lobuar pranë administratës Trump për të rishikuar këtë vendim.

Ndihma nga Chris LaCivita dhe fushata “Make Albania Great Again”

Në një zhvillim të rëndësishëm, Chris LaCivita, menaxheri i fushatës së Donald Trump, është angazhuar për të ndihmuar Partinë Demokratike të Shqipërisë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 11 majit. Ai ka përdorur sloganin “Make Albania Great Again”, duke e krahasuar Berishën me Trump dhe duke e portretizuar atë si një figurë të persekutuar politikisht nga qeveria aktuale .

LaCivita ka deklaruar se nuk do të lobojë për heqjen e statusit “non grata” të Berishës, por ka theksuar se fushata e tij është një zgjerim i ndihmës që i ka ofruar Trump-it, duke synuar të ndihmojë opozitën shqiptare në përballjen me qeverinë aktuale .

Përjashtimet e mundshme për vizën amerikane

Pavarësisht shpalljes “non grata”, Departamenti Amerikan i Shtetit ka mundësinë të japë përjashtime për individë të caktuar për të udhëtuar në SHBA, në përputhje me interesat kombëtare dhe detyrimet ndërkombëtare. Avokati shqiptaro-amerikan Peter Lumaj ka theksuar se është e mundur që Berisha të marrë një përjashtim të tillë, veçanërisht nëse konsiderohet se nuk paraqet rrezik për SHBA.

Situata politike në Shqipëri është komplekse dhe e ndikuar nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Ndërhyrjet ndërkombëtare, veçanërisht nga SHBA, dhe zhvillimet e fundit rreth Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, pritet të kenë një ndikim të rëndësishëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe në drejtimin e ardhshëm të vendit.