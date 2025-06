Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, me ftesë të kryetares së Kuvendit Kombëtar (Milli Mexhlis), Sahiba Gafarova, nga 17 deri më 19 qershor 2025 do të zhvillojë vizitë zyrtare në Republikën e Azerbajxhanit.

Me Gashin do të udhëtojnë edhe deputetët Petar Markov, Imërlije Saliu-Fetai, dhe sekretarja e përgjithshme e Kuvendit, Marina Dimovska.

“Kryetari Gashi, përveç takimit me kolegen e tij, kryetaren Gafarova, do të takohet edhe me Presidentin e Republikës së Azerbajxhanit, Ilham Aliev.

Do të takohet edhe me ministrin e Energjetikës, Parviz Shahbazov, si dhe me ministrin e Ekonomisë në Qeverinë e Republikës së Azerbajxhanit, Mikail Xhabarov. Kryetari Gashi do të marrë pjesë edhe në sesionin pranveror të Asamblesë së 65-të të Përgjithshme të Asamblesë Parlamentare të Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi (PABSEK), që po mbahet në Baku të Azerbajxhanit, ku, ndër të tjera, do të mbajë edhe fjalim”, thonë nga Kuvendit.