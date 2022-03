Madonna dukej shumë larg 63 viteve të saj, pasi ajo shfaqi një çehre shumë të tendosur ndërsa ishte për darkë në Harrys Bar, në Mayfair të Londrës në orët e para të mëngjesit të së shtunës.

Këngëtarja u shoqërua nga djali i saj Rocco Ritchie, 21 vjeç, teksa u larguan nga ambienti i mrekullueshëm pak pas mesnate, shkruan DailyMail.

Por ndërsa fytyra rinore e Madonës dukej e ngrirë në kohë, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për duart e saj, të cilat dukeshin më natyrale dhe nuk mbanin të njëjtën butësi si pamja e saj.

Artistja ishte veshur mjaft me stil gjatë mbrëmjes, me një bluzë të zezë dhe pantallona të shkurtra të koordinuara, me belin e lidhur me një rrip të kuq.

Madonna e mbajti të ftohtin larg me një pallto të gjatë të zezë dhe kishte mbathur një palë çizme të zeza me thumba.

Duke i shtuar shkëlqim pamjes së saj, interpretuesja e hitit “Material Girl” pati me vete edhe një çantë dore të zezë të zbukuruar me shkrim të bardhë, ku shkruhej: “Rebel i dashur”.

Ndërkohë, diva e muzikës pop u kujdes të mbronte fytyrën me syze dielli të zeza, të mëdha.

Madonna i kishte lënë në valë të lirshme flokët e saj bionde të hijshme.



.

Ajo gjithashtu theksoi makijazhin e saj të lehtë të fytyrës së saj, jashtëzakonisht të lëmuar.

Ndërkohë, Rocco, i cili njihet për sensin e tij të veshjes, kishte veshur një kostum gri të errët, të kombinuar me një këmishë të bardhë dhe kravatë të errët.

Djali i Madonna-s dhe ish-bashkëshortit Guy Ritchie, 53 vjeç, u pa duke i ofruar nënës së tij të famshme pak ndihmë ndërsa ata dilnin jashtë.

Në vitin 2016, Madonna tregoi duart e saj shumë të lëmuara pasi Daily Mirror raportoi se këngëtarja kishte kërkuar ndihmën e profesionistëve për të larguar rrudhat dhe venat e shëmtuara.

Mediumi raportoi: “Këngëtarja veterane i është nënshtruar një kursi të seancave të mesoterapisë së ridermalizimit prej 250 funteve në ditë”.

“Trajtimi, nga Rusia, përfshin mikro-injeksione të aminoacideve, vitaminave dhe acidit hialuronik për të stimuluar prodhimin e kolagjenit që mbush lëkurën”, shkruante Daily Mirror.

Një burim shtoi: “Madonna ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për duart e saj. Ajo duhet të mbajë doreza për 36 orë më pas, sepse duart dalin me flluska të shëmtuara ajri”.