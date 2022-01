Senati francez miratoi të enjten projektligjin e ri që do të vendoste pasaportën e vaksinës si detyrim për të hyrë në bare restorante dhe për të marrë pjesë nëpër aktivitete të ndryshme me prani të lartë fizike.

Për miratimin e projektligjit, u votua me 249 vota pro, 63 kundër dhe 26 abstenim.

Votimi u parapri nga dy ditë debatesh.

Sipas projektligjit, francezëve do t’u kërkohet pasaporta e vaksinimit për të hyrë nëpër bare, restorante, objekte kulturore dhe transport publik.

Me ndryshimet e reja, testi negativ për Covid-19 nuk do të jetë më i mjaftueshëm për aktivitetet e mësipërme, me përjashtim të hyrjes në spitale dhe qendra shëndetësore, raporton oranews.

Testi negativ do të jetë i mjaftueshëm për të miturit nga 12 deri në 17 vjeç.

Projektligji parashikon që pasaporta e vaksinimit të hyjë në fuqi, kur numri i të shtruarve nëpër spitale është mbi 10 mijë në mbarë vendin.

Aktualisht nëpër spitalet franceze, janë të shtruar 24 mijë persona si pasojë e infektimit me Covid-19. Kuvendi do të japë të premten fjalën e fundit për miratimin e projektligjit.