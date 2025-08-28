Besimtarët Orthodhoksë sot festojnë festën e Fjetjes së Shën Mërisë. Një nga festat më të mëdha të krishtera është kur përkujtohet fundi tokësor i Shën Mërisë, dita kur ajo u ngjit në qiell dhe ia dha shpirtin Shpëtimtarit. Në të gjitha tempujt e Kishës Orthodhokse, veçanërisht në ato që mbajnë emrin e saj, sot mbahen shërbesa festive.
Dita e emrit të Nënës së Jetës festohet nga: Marija, Mara, Marena, Marica, Marjan, Marijana… Ndër dymbëdhjetë festat e mëdha të krishtera është festa e Fjetjes së Shën Mërisë.
Për shkak të kultit të madh që Nëna e Zotit ka midis besimtarëve, kjo festë festohet shumë solemnisht me tubime të mëdha publike. Ndër festat më të rëndësishme që populli maqedonas feston me vëmendje të veçantë janë disa festa të , nënës së Shpëtimtarit Jezu Krisht. Për shkak të kësaj, disa kisha në të gjithë Maqedoninë etnike mbajnë emrin e saj.
