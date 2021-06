Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, z. Ali Ahmeti sot me rastin e Ditës botërore të mjedisit – 5 Qershorit dhe 19 vjetorin e themelimit të partisë si dhe shpalosjes së platformës së re,

ka organizuar një eveniment bashkë me rininë gjatë të cilës në fjalimin

e tij ka zbuluar dhe ka bërë të ditur për opinionin hapat e ri të

BDI-së.

Në vazhdim ju sjellim fjalimin e plotë të kryetarit të BDI-së, z. Ali

Ahmeti:

Të nderuar qytetarë, e dashura rini

Sot është 5 qershori, dita e themelimit të Bashkimit Demokratik për

Integrim, 19 vite më parë, por njëkohësisht edhe dita botërore e

mjedisit.

Organizata jonë politike, më e suksesshmja në historinë e këtij vendi,

lindi si nevojë e kohës, si forcë e obliguar nga qytetarët që të sjell

barazi nëpërmjet të zbatimit të plotë të Marrëveshjes paqësore të Ohrit,

legalizimit të arsimit sipëror në gjuhën shqipe, decentralizimit,

simbolet dhe kulturën kombëtare, gjuhën shqipe, përfaqësimin e drejtë

dhe adekuat, integrimin në NATO, marrjen e dritës së gjelbër për

anëtarësim në Bashkimin Europian, bashkë me shumë prioritete tjera të

qytetarëve tanë.

Me kohë, këto kërkesa dhe nevoja të qytetarëve u plotësuan me shumë të

tjera, ashtu siç zhvillohej shoqëria, rriteshin dhe nevojat e

qytetarëve, prandaj dhe BDI u përshtat me kohën dhe mbeti adresa e

pranimit të kërkesave të qytetarëve dhe realizimit të tyre në përpikëri.

U ndërtuan shkolla, spitale, çerdhe, rrugë, infrastrukturë, teatro, u

themeluan institucione të reja, u bëmë të zot të vetvetes dhe të

dobishëm për vendin.

Sot jemi në rrethana të cilat dukeshin të pamundura një dekadë më parë,

rrethana ku shqiptarët kryesojnë kuvendin, drejtojnë edhe qeverinë,

diplomacinë, financat, policinë e ushtrinë, gjyqësorin bashkë me

institucione tjera të rëndësishme dhe këtë e bëjnë në formën më

dinjitoze të mundshme.

Prandaj, pas miratimit të pjesës normative të Marrëveshjes së Ohrit dhe

zbatimit të përditshëm të saj, reformave thelbësore, anëtarësimit në

NATO dhe vulosjes së të ardhmes Europiane, ka ardhur koha që Bashkimi

Demokratik për Integrim të fokusohet tërësisht në cilësinë e të

jetuarit, e kushteve të jetës së përditshme, zhvillimin, arsim dhe

shëndetësi cilësore, drejtësinë joselektive, dixhitalizimin, politikat

sociale, infrastrukturën, ekonominë dhe mjedisin jetësor.

Një vajze e re, Greta Tunberg, përshkoi botën me alarmin për ndryshimet

klimatike e politikën ambientaliste dhe të gjithë ia hapën derën. Erdhi

koha që edhe ne ta hapim derën hapë krah dhe të përqafojmë këto politika

për një të ardhme të gjelbër, të sigurt, të zhvilluar dhe të shëndosh.

Këtë e kërkoni ju, rinia. Rinia zëshëm kërkon kushte jete si

bashkëmoshatarët e vet në perëndim, vende pune, ambient jete modern me

ajër të pastër, ujëra të pastër, male dhe fusha të gjelbërta, rrugë e

hekurudhë moderne, energji të gjelbër, shkolla, çerdhe dhe spitale me

efikasitet energjetik, të sigurta dhe bashkëkohore.

Ju shoh para meje, të gjithë të ri e të reja. Në rininë time, lumenjtë

ishin aq të pastër sa që ne e pinim atë ujë të rrjedhshëm.

Sot ato lumenj janë aq të ndotur sa që paraqesin rrezik për shëndetin

dhe mjedisin. Sot shoh malet e shkretuara, deponi të egra në çdo

vendbanim dhe jo gjithmonë për faj të institucioneve, por edhe për fajin

tonë.

Të gjithë bashkë kemi përgjegjësi për vendin ku jetojmë, të gjithë

thithim të njëjtin ajër, të gjithë pimë të njëjtin ujë, të gjithëve na

ngroh i njëjti diell, që të gjithë ushqehemi nga kjo tokë.

Të dashur miq, e dashura rini, ndryshimet klimatike janë kërcënim

ekzistencial për mjedisin, për shëndetin dhe për ekonominë.

Prandaj ne sot, mu në ditëlindjen e 19-të të Bashkimit Demokratik për

Integrim, në përputhje me Rezolutat e miratuara në Kongresin tonë të

fundit, po nisim një politikë të re, një mënyrë të re të të bërit

politikë dhe të vepruarit të drejtpërdrejt, përtej të drejtave etnike,

zhvillimit dhe synimeve integruese, politikë për drejtësi mjedisore, për

jetë cilësore.

Sot, Bashkimi Demokratik për Integrim në tërësi e përqafon agjendën e

gjelbër si pjesë e Marrëveshjes së Gjelbër Europiane dhe e shton atë në

krah të shtyllave tona programore si prioritet.

Agjenda e gjelbër të dashur miq nënkupton jetë cilësore, vende pune dhe

zhvillim, në veçanti në periudhën pas pandemisë dhe ndikimit negativ të

saj mbi ekonominë, vendet e punës, shëndetin dhe jetën në përgjithësi.

Paratë e dedikuara në agjendën e gjelbër janë investim sepse mjedisi dhe

ekonomia janë të ndërlidhura, janë investim mbi shëndetin publik, në

mbrojtjen e ambientit, në çasjen në ujë dhe ajër të pastër, në pastrim

të deponive, në reduktimin e emetimeve të gazrave, rrugë dhe hekurudhë

cilësore, gazifikim dhe energji të gjelbër, ndikon edhe në cilësinë dhe

rrjedhimisht edhe në kohëzgjatjen e jetës tonë, në shëndetin mendor, në

parandalimin e katastrofave që do të kushtojnë shumë më tepër, shpesh

edhe me jetë.

Sot, cenimi i agjendës së gjelbër dhe ndotja e mjedisit jetësor është

kërcënim ndaj sigurisë, siç është edhe korrupsioni dhe krimi i

organizuar, prandaj dhe qeveria, komunat dhe të gjitha institucionet

tona duhet të bashkëngjiten dhe ne do të angazhohemi për këtë, të bëhemi

lider rajonal dhe europian në politikat e agjendës së gjelbër.

Prandaj të dashur miq, mirëserdhët tek BDI-ja e zhvillimit dhe e vendeve

të punës nëpërmjet të agjendës së gjelbër, BDI e cila, përveç se për

barazinë, zhvillimin si dhe frymën euroatlantike, kujdeset edhe për

ajrin, për ujin, për tokën, për mjedisin e përbashkët si parakushte për

zhvillim dhe jetë cilësore.

Ju që jeni këtu, anëtarët tanë, votuesit tanë, por jo vetëm, gati se

edhe të gjithë qytetarët e vendit tonë e njohin konsistencën tonë,

qëndrueshmërinë e politikave tona dhe që të gjithë e dinë që atë që e

themi edhe e realizojmë.

Për 19 vite jemi shtyllë e stabilitetit, paqes, sigurisë, barazisë dhe

vazhdimësisë dhe realizimit të ëndrrës euroatlantike. Nuk u lëkundëm nga

qëllimet tona asnjëherë dhe për asnjë çmim.

Sot e tutje, të bëhemi edhe shtyllë e jetës së përbashkët dhe cilësore,

ashtu siç i vëmë drynin Jugohromit si ndotës më i madh i Pollogut, a po

siç e shndërruam Malin Sharr në park kombëtar.

Një jetë e një diell, një ajër e një ujë, një tokë e një planet i ndajmë

bashkërisht.

Të kujdesemi për to pa dallime etnike, pa dallime fetare, pa dallime

partiake, kulturore, arsimore, sociale e te çfarëdo qoftë lloji tjetër.

Prandaj, që sot ju paralajmëroj që përveç se në nivelin qendror, agjenda

e gjelbër do të jetë kryefjalë edhe për zgjedhjet e ardhshme lokale edhe

atë me kontributin e njohësve më të mirë të fushës.

Apeloj deri tek shoqëria civile dhe grupet e interesit që t’i

bashkëngjiten agjendës tonë të gjelbër me idetë dhe përvojat e tyre të

cilat do të përqafohen nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim.

E gjithë kjo për arsye se edhe ne, edhe pasardhësit tanë, kemi vetëm një

jetë, ta jetojmë dhe t’ua lëmë fëmijëve tanë në trashëgimi këtë planet

me mundësi të pafund për zhvillim të mëtejmë sepse ne, nuk kemi të

drejtë t’ua shkatërrojmë të ardhmen brezave pas nesh.

Gëzuar dhe na priftë e mbara.