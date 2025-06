Filipce ka heshtur prej ditësh për kompaninë bullgare Power Eye 8, e cila është 100% në pronësi të tij, dhe të cilën e themeloi më 18.11.2022, me seli në Petrich në rrugën Goce Delchev nr. 12, adresa ku janë të regjistruara shumë nga kompanitë e Zaevit, thotë VMRO-DPMNE, duke shtuar se Filipce hesht edhe për rishitjen 3 herë më të shtrenjtë të qymyrit nga Greqia te ESM nga viti 2022 deri në vitin 2024.

Filipce hesht edhe për kontratën më të shtrenjtë të qymyrit që ESM lidhi, e cila është me një çmim prej 82.5 euro për ton me TVSH të përfshirë, me kompaninë “Zobek Mining Group”. Zobek Mining Group është një kompani që të çon direkt te Venko Filipce. Filipce as nuk jep përgjigje për Audi Q8 që e drejtoi gjatë fushatës zgjedhore dhe u ble nga kompania që ia shiti qymyrin ESM 3 herë më shtrenjtë. Klani Zaev dhe Filipce krijuan një skemë kriminale kompanish përmes së cilës ata përfitonin miliona dollarë nga rishitja e qymyrit në një kohë kur vendi ishte në krizë energjetike dhe qytetarët paguanin energji elektrike më të shtrenjtë. Duhet të ketë përgjegjësi për këto skema kriminale të Filipce, Zaev dhe Zobek Mining. Prokuroria Publike duhet të hapë një hetim dhe të fillojë procedurat, kërkojnë ata nga VMRO-DPMNE.